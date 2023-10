Ważna deklaracja Tuska na Marszu Miliona Serc. "Ślubuję zakończenie wojny"

W niedzielę w Warszawie odbywał się Marsz Miliona Serc zorganizowany przez Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską. Lider opozycji przemawiał do uczestników imprezy. Zapewnił, że po wygranej demokratycznej opozycji w wyborach parlamentarnych 2023 "zakończy się wojna polsko-polska".

Marsz Miliona Serc. Donald Tusk: Ślubuję wam zakończenie wojny

- Chcę dzisiaj uroczyście ślubować nie tylko te cztery rzeczy - że zwyciężymy, że rozliczmy, naprawimy krzywdy i pojednamy - ale chcę ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach. Jak się pogoni agresora, to już nie będzie powodu do wojny - powiedział Donald Tusk.

Lider PO stwierdził też, że "naszym programem jest Polska". - Polska, którą przenieśliśmy w sercu przez te ciemne lata. Polska normalna. My wszyscy przecież jesteśmy normalni, tylko trochę nienormalna okazała się przez te lata władza. Działała wbrew wszystkim najbardziej oczywistym narodowym interesom - powiedział.

"PiS zatruwa wodę, ziemię i powietrze"

W jego ocenie "PiS, który zatruwa nam nasze powietrze, wody, ziemię, to nie jest Polska. - Jak patrzę na cynicznych polityków, którzy świadomie zatruwają nasze rzeki, nasz Bałtyk, nasze lasy, to chcę wam powiedzieć: To nie jest Polska - mówił. Podkreślił przy tym, że Polska to "czysta Odra, czysta Wisła, zielony las, a nie te sągi drewna, które wyjeżdżają do Chin, żeby jakaś szajka mogła zarobić grube pieniądze".

Donald Tusk uderza w PiS. "Polityczne karły, które rządzą wielkim narodem"

Podczas swojego przemówienia Donald Tusk zwrócił uwagę, że na niedzielnym marszu obecne były bohaterki Powstania Warszawskiego, bohaterowie pierwszej Solidarności czy Jurek Owsiak". - Wszystko, co najpiękniejsze w naszej historii, jest tutaj - mówił.

- Wiecie, kiedy tak trudno wyzwolić tę energię, ten potencjał, tę siłę, która w nas wszystkich drzemie? Kiedy karły rządzą wielkim narodem. Mówię o politycznych karłach, nie czepiam się centymetrów - powiedział Tusk.

- Wy i ja pamiętacie z własnego życia i kart naszej historii, że kiedy Polki i Polacy nagle chwytają się za ręce, przychodzi taki moment, taka chwila, że nagle tysiące i miliony samotnych ludzi, pesymistycznie nastawionych, bez wiary w zwycięstwo nagle zmieniają się w prawdziwą wspólnotę narodową - mówił.

- Wtedy żadna władza nie ma żadnej szansy, jeśli krzywdzi, jeśli niszczy tę wspólnotę. Spójrzcie wokół siebie. Ja widzę to z tych kilku metrów ponad waszymi głowami, widzę bardzo dokładnie. Tu jest naród, tu jest Polska - stwierdził.