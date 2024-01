Ważni ministrowie Tuska trafią do PE? "Politycy pierwszego uderzenia. Potrzeba pewniaków"

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. To drugie - obok zaplanowanych na kwiecień wyborów samorządowych - głosowanie powszechne, które czeka nas w tym roku. Jednak to właśnie elekcja europejska - w przeciwieństwie do lokalnej - uchodzi za tę bardziej prestiżową.

Dowodem tego są znane nazwiska, które komitety zawsze wystawiają na listach do Brukseli i Strasburga. Pięć lat temu mandaty uzyskali m.in. Magdalena Adamowicz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz czy Robert Biedroń.

Wybory do Europarlamentu. Kogo wystawią partie?

Podobnie ma być w tym roku. W kontekście PiS spekuluje się o dopiero co ułaskawionych - a wcześniej skazanych prawomocnymi wyrokami - byłych posłach Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Z kolei według ustaleń "Super Expressu" minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz może być kandydatem Koalicji Obywatelskiej (albo sojuszu, w którym znajdzie się KO).

Ponadto dziennik ustalił, że potencjalnym kandydatem w wyborach do PE może być również minister aktywów państwowych Borys Budka - pisze "SE". Gazeta przywołała wypowiedź jednego z polityków PO, który mówi, że "kandydatura Borysa jest raczej mało prawdopodobna, lecz decyzje jeszcze nie zapadły".

Z informacji "SE" wynika także, iż z ramienia Trzeciej Drogi do Europarlamentu kandydować mają: wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL i wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko. Nie wspomniano na razie o rzekomych kandydatach bądź kandydatkach z obozu Lewicy.

- Ci ministrowie mieli poważne zadanie, czyli przejęcie władzy. To są politycy pierwszego uderzenia. Kiedy uda im się wyeliminować „pola minowe”, partie wystawią ich w wyborach do PE. Potrzeba w nich pewniaków, bo w Brukseli toczy się walka o utrzymanie władzy przez zwolenników integracji europejskiej - tak tłumaczył potencjalne kandydatury w rozmowie z "SE" politolog prof. Kazimierz Kik.

Źródło: Radio ZET/PAP/se.pl