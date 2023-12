Ważny polityk PiS ma stanąć przed komisją śledczą. Może pogrążyć swój obóz

Piotr Wawrzyk okrył się niesławą w związku z tzw. aferą wizową. Teraz będzie chciał oczyścić swoje imię, a przy okazji może pogrążyć PiS. Wirtualna Polska dowiedziała się, że ma zeznawać przed komisją śledczą, którą w Sejmie chce sformować nowa większość.

Byli sojusznicy PiS mają zeznawać przed komisjami śledczymi

Nowa większość sejmowa dąży do utworzenia trzech komisji śledczych: do spraw afery Pegasus, wyjaśniającej organizację wyborów kopertowych oraz do spraw afery wizowej. Chętnym do zeznawania jest m.in. Jarosław Gowin, były wicepremier i koalicjant PiS. Partia ma obawiać się zeznań Gowina, ale także tłumaczeń Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Jarosława Kaczyńskiego i innych kluczowych polityków, którzy najpewniej zostaną wezwani przed komisję.

Jarosław Gowin to niejedyny polityk, który może zeznawać na niekorzyść swojego byłego obozu. Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, jednym z kluczowych świadków będzie były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, który ma pomóc wyjaśniać kulisy afery wizowej. - Profesor został wystawiony przez PiS na ostrzał. Będzie chciał przyjść i bronić swojego imienia. To dla mnie jasne. Przecież on był tylko gościem, który dał się wykorzystać. Ale czy to uderzy w PiS? Raczej pokaże burdel, jaki panował w MSZ. Tam od miesięcy każdy na każdego nadaje - przekazał były współpracownik Wawrzyka w rozmowie z WP.

- Otrzymujemy sygnały różnymi kanałami, nieformalnie. Jest grono ludzi, którzy chcą mówić. To dobrze. Widzimy, że komisje będą traktowane poważnie przez każdą ze stron - tłumaczył Wirtualnej Polsce z kolei przyszły członek jednej z komisji.

Afera wizowa - o co chodzi?

We wrześniu Piotr Wawrzyk został wyrzucony z rządu i z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w związku z tzw. aferą wizową. Pod jego okiem miał powstać nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do USA.

Wawrzyk odrzuca wszelkie zarzuty pod swoim adresem i twierdzi, że został wykorzystany, bo zaufał niewłaściwym osobom. Jak ustaliła WP, politycy nowej większości twierdzą, że ówczesny wiceminister najprawdopodobniej był słupem, z którego naiwności skorzystali ludzie wykorzystujący swoje wpływy w rządzie.

