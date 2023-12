"Wchodzę w miejsce pana prezesa. Zapraszamy Jacka Kurskiego do Warszawy"

Jacek Kurski został odwołany z Banku Światowego – ogłosił we wtorek na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Szef rządu wyjaśniał, że jest to skutek uchwały przyjętej przez nowy rząd. Były prezes TVP od około roku pełnił funkcję Alternate Executive Director w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie.

Choć Kurskiego zgłaszał w grudniu 2022 roku prezes NBP Adam Glapiński, to obecnie gubernatorem reprezentującym Polskę w tej instytucji został minister finansów Andrzej Domański. Szef MF mówił o tym w piątek w TVN24.

Jacek Kurski odwołany. Minister zaprasza go do Warszawy

Domański wyjaśniał w piątek w programie "Jeden na jeden", że Jacek Kurski był reprezentantem Adama Glapińskiego, prezesa NBP, w Banku Światowym. - Ja mogę powiedzieć, że wchodzę jakby w miejsce pana prezesa Glapińskiego.

- Oczywiście pan Jacek Kurski nie będzie przeze mnie wskazany jako mój reprezentant w Banku Światowym - dodał minister finansów. Domański zapewniał, że Bank Światowy w żaden sposób nie kwestionuje tej decyzji o zmianie. - Więc zapraszamy pana Kurskiego z powrotem do Warszawy - powiedział minister.

Domański dodał, że prowadzi już rozmowy na temat "kandydatów i kandydatek" na miejsce Kurskiego w Banku Światowym. - [Są to – red.] Nazwiska, które państwu nic specjalnie na tym etapie nie powiedzą, bo chcemy, żeby to jednak byli fachowcy, a nie politycy. To musi być osoba o bardzo wysokich kompetencjach – mówił w TVN24 Domański. Zaznaczył, że „międzynarodowe instytucje nie mogą być przechowalnią dla byłych polityków”.

Źródło: Radio ZET/Tvn24.pl