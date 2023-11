"Wcisnę to pani w gardło". Awantura w KRS, na miejscu policja

Awantura w KRS. W środę 22 listopada w sieci pojawiły się relacje posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz i świadków, jakoby przychylny PiS oraz Zbigniewowi Ziobrze sędzia Maciej Nawacki groził parlamentarzystce KO.

KRS obradowała w środę m.in. nad zaopiniowaniem kandydatury Kamila Zaradkiewicza na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Nowo wybrani przez Sejm członkowie KRS byli przeciwni, a Rada nie zgodziła się na odroczenie obrad.

Awantura w KRS. Na miejscu policja

Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Sędzia Maciej Nawacki miał powiedzieć posłance Gasiuk-Pihowicz, by ta "wcisnęła swoją uchwałę w gardło" i by "odszczekała to, co powiedziała".

W tej sytuacji posłanka wezwała na miejsce policję. "Nawacki w trakcie przerwy neoKRS skierował wobec mnie groźby. Mam na to świadków. Wezwałam policję. Oczyścimy wymiar sprawiedliwości z tego typu ludzi" – przekazała na Twitterze (X) Gasiuk-Pihowicz.

Taki obrót spraw potwierdził senator Krzysztof Kwiatkowski. "Takiej sytuacji w KRS nigdy nie było" – przekazał w sieci Kwiatkowski.

Sędzia Nawacki również odniósł się do awantury w KRS. "Pani Poseł obraziła mnie na wszelkie możliwe sposoby. Na moją zapowiedź skorzystania z ochrony prawnej reaguje... jak zwykle. Cóż trzeba mieć grubą skórę" – przekazał w serwisie X Nawacki.

Po wszystkim posłanka KO podsumowała, że KRS pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Kamila Zaradkiewicza na dyrektora KSSiP. "Worek ze złotymi spadochronami dla ludzi Ziobry szeroko otwarty. Dzięki Andrzejowi Dudzie" - podsumowała.

Źródło: Radio ZET/Onet.pl