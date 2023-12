Wiadomo, co nowy rząd chce zrealizować z planów CPK. Pasażerowie będą zadowoleni

Do projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, flagowej inwestycji PiS, odniósł się w exposé premier Donald Tusk. - Przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny - deklarował. Wiadomo, z czego nowy rząd nie chce zrezygnować. Chodzi o plany budowy Kolei Dużych Prędkości.

Co dalej z CPK?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ok. 37 km na zachód od Warszawy na obszarze ok. 3 tys. ha ma zostać wybudowane lotnisko, które w pierwszym etapie ma być w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. Według planu w skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie maksymalnie 2,5 godziny.

- Będzie to projekt, który będzie służył Polsce w sposób najbardziej racjonalny - zapowiadał Tusk. Podczas kampanii wyborczej politycy obecnego obozu rządzącego wyrażali opinię, że Centralny Port Komunikacyjny to przejaw megalomanii PiS oraz że mieszkańcy są bezprawnie wywłaszczani ze swoich domów.

Nowy rząd chce zbudować Kolej Dużych Prędkości

Wiadomo, co nowy obóz władzy zamierza zatrzymać z tego szeregu inwestycji. Chodzi o tzw. kolejowy "Y", czyli linię Kolei Dużych Prędkości łączącą Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań, który był planowany od 2010 roku. - Problem zaczął się wtedy, kiedy do tego dołożono lotnisko w Baranowie - stwierdził poseł Maciej Lasek, który najpewniej zostanie pełnomocnikiem rządu ds. CPK.

"Y", który został uwzględniony w planach CPK jako pierwszy odcinek nowej sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, ma według Laska największe szanse na realizację. - Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten projekt Kolei Dużych Prędkości, czyli ten "Y" słynny, poprowadzić, bo to jest dobre rozwiązanie, to jest takie rozwiązanie, które pozwoli jednak znacznie skrócić czas przejazdu z Wrocławia czy z Poznania do Warszawy, a jednocześnie będzie bardziej ekologicznie niż wykorzystywanie lotów - ocenił na antenie TOK FM.

Źródło: Radio ZET/TOK FM