Wiadomo, co z HiT-em w szkołach. Nowacka złożyła deklarację

Barbara Nowacka zacznie swoje rządy w resorcie edukacji od wymiany kuratorów mianowanych przez PiS i audytu ministerstwa. Nowa ministra podczas pierwszej konferencji prasowej zapowiedziała też, że jednym z jej priorytetów jest odciążenie uczniów. Nowacka poprosiła nauczycieli, szczególnie szkół podstawowych, żeby nie zadawali prac domowych na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

– Zadeklarowaliśmy jako Koalicja Obywatelska, że będziemy odchodzili od prac domowych. Oczywiście, rewolucja też jest niemożliwa i zapewniam nauczycieli, że nie nastąpi to z dnia na dzień – powiedziała szefowa ME.

HiT w szkołach. Nowacka złożyła jasną deklarację

Nowa ministra edukacji była pytana o przyszłość kontrowersyjnego przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Nowacka jednoznacznie stwierdziła, że "w tej formule, z tym podręcznikiem, nie wyobraża sobie funkcjonowania HiT".

– Natomiast uważam, że polska młodzież powinna poznawać historię, tę najnowszą, na którą często w curriculum nie ma po prostu czasu, a po drugie powinna też dowiedzieć się, po co jest Konstytucja, jak działają wybory samorządowe, jaka jest siła obywatelek i obywateli [...]. Więc przedmiot, który będzie nawiązujący do WOS-u, ale też korzystający z pewnych dobrych rozwiązań, które były zaproponowane jako idea przyświecająca niesłanemu HiT-owi, myślę, że weźmiemy pod uwagę – zaznaczyła.

Nowacka zapewniła, że nie będzie przeprowadzać w szkole rewolucji. – W szkole nie da się zmieniać teraz, zaraz i natychmiast. Widzieliśmy, jaką szkodą było gwałtowne, nieprzedyskutowane zamykanie gimnazjów albo wprowadzanie takiego przedmiotu jak HiT. Jeżeli nie przedyskutuje się z nauczycielami, nauczycielkami, tymi praktykami życia codziennego, jak ta ewolucja ma przebiegać, będą to odrzucali – oceniła. Zapowiedziała, że choć "pierwsze korekty w programach nauczania" nastąpią szybko, to "duża reforma" to perspektywa kilku lat.

HiT zastąpił WOS

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzony został w miejsce WOS-u. Obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i zagadnienia z historii najnowszej od 1945 do 2015 roku. HiT jest wprowadzany w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od 1 września 2022 roku.

Źródło: Radio ZET/PAP