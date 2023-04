Michał Wójcik (52 l.), wiceprezes największego koalicjanta PiS - Solidarnej Polski - od 2020 roku członek Rady Ministrów, po wyjściu z Sejmu nagrywa piosenki z kolędami albo coverami piosenek Krzysztofa Krawczyka. Niedawno relatywnie głośnym echem, jak wokal samego Wójcika, odbiła się informacja, jakoby do śpiewania namawiał go sam Zbigniew Ziobro, o czym publicznie sam opowiadał. Po aprobacie samego Prokuratora Generalnego wokalne konto Wójcika na YouTube liczy już blisko 300 subskrybentów i prawie 70 tysięcy wyświetleń. Pierwszy pojawił się tam cover "I'll be home for Christmas", ostatni - 5 dni temu - Krawczyka.

Michał Wójcik śpiewa Krawczyka i buja się w TVP. Jaki odbiór?

Najnowszy popis Wójcik dał w sobotni poranek na antenie TVP Info w programie "W kontrze", prowadzonym m.in. przez Jarosława Jakimowicza. Odśpiewał tam największy szlagier nieżyjącego już wokalisty "Parostatek".

A odbiór? Media społecznościowe zalały komentarze. Te przychylne, i mniej. Publikujemy kilka najciekawszych:

"Wypaliło mi oczy",

"Dlaczego to nie jest kandydat na Eurowizję?",

"Po występach artystycznych mógłby zająć się pracą. Niestety z aktywności poselskiej bije lenistwo i nieróbstwo" (użytkownik załącza screen z liczbą interpelacji posła: 1).

Niedawno wiceprezes SP zapowiedział, że swoje płyty będzie rozdawał "podczas spotkań z Polakami".

RadioZET.pl