Większość Polaków mówi "nie" zmianom w edukacji. Ministra jest innego zdania

We wtorek w progranie "Gość Radia ZET" wystąpiła ministra edukacji Barbara Nowacka. Podczas audycji nasi słuchacze i czytelnicy mogli uczestniczyć w sondzie, w której zapytaliśmy o to, "czy dzięki likwidacji prac domowych dzieci będą mądrzejsze".

Koniec z pracami domowymi. Polacy przeciwko zmianom w szkołach

W ankiecie wzięło udział ponad 1100 osób. Większość z nich wypowiedziała się przeciwko wprowadzanym przez resort zmianom. "Nie" na pytanie o likwidację prac domowych odpowiedziało ponad 63 proc. osób. Innego zdania jest Barbara Nowacka - minister edukacji bez zawahania stwierdziła, że likwidacja prac domowych sprawi, że dzieci będą mądrzejsze.

- Bardzo cenię sobie głębię przemyśleń i taką wszechstronną wiedzę pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale mam poczucie, że o edukacji wie niewiele. W szczególności o edukacji w XXI wieku - powiedziała, odnosząc się słów prezesa PiS, który stwierdził, że likwidacja prac domowych "to zapowiedź robienia z dziś młodych Polaków kogoś, kto będzie parobkiem w Europie".

- Dzieciaki są dzisiaj przemęczone, przeuczone. Gonią i dzieci i nauczyciele za programem nauczania. Dobre oceny z prac domowych przynoszą te dzieci, których rodziców stać na korepetycje, albo których stać na oddanie własnego czasu i kompetencji, żeby je tego nauczyć - dodała Nowacka.

Nowacka o pracach domowych: Nie zmienia to kompetencji osób kończących szkołę

Ministra edukacji dodała też, że "jednym z najczęstszych powodów konfliktów w domu pomiędzy dziećmi a uczniami jest kwestia prac domowych". - Poza tym wszystkie badania pokazują, że bez względu na to, czy tych prac domowych jest dużo, czy mało, to nie zmienia to kompetencji osoby kończącej szkołę - powiedziała Nowacka.

O to, czy likwidacja prac domowych jest dobrym pomysłem zapytała Polaków także "Rzeczpospolita". IBRiS na zlecenie "Rz" przeprowadził badanie, z którego wynika, że pozytywną opinię w tym temacie wyraziło w sumie 43 proc. badanych.

"Są to głównie osoby mające 18–29 lat, czyli częściowo ci, którzy chodzili już do zreformowanej szkoły. Zmianę popierają także mieszkańcy dużych i średnich miast oraz osoby mające dwoje dzieci. Rodzice wielodzietni do likwidacji prac domowych podchodzą już z mniejszym entuzjazmem. Nowe rozwiązania popiera 60 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 27 proc. wyborców Lewicy i 43 proc. wyborców Trzeciej Drogi" - czytamy.

"Liczba zwolenników zmian w szkołach maleje wraz z wiekiem"

50,9 proc. ankietowanych negatywnie oceniła zmiany wprowadzane przez resort. "Rz" zwróciła też uwagę, że liczba zwolenników nowych rozwiązań maleje wraz z wiekiem. "W grupie osób mających między 50 a 59 lat przeciwko zmianom jest 67 proc. ankietowanych, a powyżej 60 lat – 56 proc. badanych. Przeciwko likwidacji prac domowych jest też 79 proc. wyborców PiS i 78 proc. wyborców Konfederacji" - podano.

Przypomnijmy, że w piątek projekt rozporządzenia regulujący kwestię prac domowych trafił do konsultacji społecznych. Zgodnie z jego zapisami uczniowie klas I–III szkoły podstawowej nie będą mieć zadawanych pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie starszych klas podstawówki mogą mieć je zadawane, ale są one nieobowiązkowe i nieoceniane.

Źródło: Radio ZET/PAP