Wielki rozwód Zjednoczonej Prawicy. PiS wprost o listach wyborczych

Konflikt Morawiecki-Ziobro zaognił się w poniedziałek 22 maja. Obaj kolejno podczas osobnych konferencji prasowych zarzucali sobie różne winy: premier nazwał ministra sprawiedliwości "krową", tamten obciążył go z kolei winą za złą politykę europejską (chodziło głównie o pakiet Fit for 55). Ostatecznie rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że do spotkania obu polityków może dojść we wtorek - podczas posiedzenia rady ministrów, odpowiadając tym samym Ziobrze na propozycję debaty z Mateuszem Morawieckim. We wtorek w porannej rozmowie na antenie Polskiego Radia odniósł się do kształtu list wyborczych Zjednoczonej Prawicy na wybory parlamentarne 2023. To nie spodoba się Zbigniewowi Ziobrze.

Wspólna lista PiS-Suwerenna Polska. "Chcą nieproporcjonalnie dużo"

Główną osią sporu, przynajmniej oficjalnie, pozostaje unijny pakiet Fit for 55. Celem dokumentu przyjętego w 2020 r. jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55 proc. do 2030 r. i dojście do neutralności klimatycznej w 2050 r. Regulacje dotyczą też Polski, jako kraju członkowskiego UE, a według Ziobry - nie powinny. Podnosi przy tym nieudolność Mateusza Morawieckiego, a ten odpowiada, że nikt "za" ustawą nie głosował, została jedynie przyjęta kwalifikowaną większością głosów pozostałych państw członkowskich.

Najnowszy sondaż opracowany m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej sugeruje, że PiS - choć według danych wygrywa w rankingu poparcia - to nie może liczyć na samodzielną władzę (jedynie 177 mandatów w Sejmie). Sojusz Zjednoczonej Prawicy jest z tej perspektywy istotny, dlatego o kształt listy wyborczych był we wtorkowy poranek pytany rzecznik rządu Piotr Müller.

- [...] spójrzmy na sondaże. Ja wiem, że one nie zawsze są najważniejsze, no ale Solidarna Polska ma w nich 0,7 procenta, 1 procent. To dosyć niedużo, więc ciężko, by taka strona żądała jakichś poważnych propozycji, w szerokim tego słowa znaczeniu, na listach wyborczych - wyliczał. Dopytany o konkretne żądania partii Zbigniewa Ziobry w kontekście miejsca na listach wyborczych odparł, że "jest to nieproporcjonalnie dużo w stosunku do tego, co powinni mieć, co reprezentują, jeżeli chodzi o poparcie w tej chwili".

Co więcej, pytany o swoje własne sugestie dotyczące liczby miejsc, jakie SP powinna otrzymać we wspólnym starcie z PiS odparł: "czym więcej członków Prawa i Sprawiedliwości, tym lepiej".

Co zrobi Kaczyński?

O sporze pomiędzy dwoma najważniejszymi politykami jak dotąd milczy Jarosław Kaczyński. W poniedziałek rzecznik rządu podczas konferencji prasowej dopytywany o ewentualną rolę prezesa PiS odparł, że nie wie nic w temacie zaangażowania Kaczyńskiego. Źródła z Nowogrodzkiej, na które powołuje się Onet, twierdzą, że sam Morawiecki ma przekonywać Kaczyńskiego do politycznego rozwodu z Suwerenną Polską.

- Premier Mateusz Morawiecki postanowił przyspieszyć swój plan usunięcia nas z list i takimi ruchami chce wykreować przed prezesem Jarosławem Kaczyńskim obraz sytuacji, że to my cały czas atakujemy rząd i jego szefa. Lecz w rzeczywistości to sam premier gra sondażami, wmawiając prezesowi od miesięcy, że nie jesteśmy potrzebni na listach - mówi z kolei inny informator z bliskich kręgów Ziobry.

Jeszcze inne wnioski z zaplecza Suwerennej Polski sugerują, że część polityków z partii Ziobry nie chce czekać na papiery rozwodowe od PiS, a wolą wyprzedzić ten krok i sami opuścić szeregi.

RadioZET.pl/Polskie Radio prog. 1/Onet