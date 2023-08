Wielkie odliczanie w PiS. Jarosław Kaczyński w końcu odkryje karty

Listy wyborcze PiS są obecnie pilnie strzeżoną tajemnicą, a ich skład zna niewielu najważniejszych polityków partii. Harmonogram wyborczy jest jednak nieubłagany i Jarosław Kaczyński w końcu będzie musiał ujawnić, kto z ramienia jego formacji wystartuje w wyborach. Niewykluczone, że stanie się to już na dniach.

Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział w Polskim Radiu 24, że listy mogą zostać ogłoszone w czwartek 31 sierpnia. Dodał jednak, że obecnie są one jeszcze w "końcowej fazie tworzenia". Kompletna ma być z kolei lista kandydatów do Senatu.

Kiedy Kaczyński ujawni listy wyborcze PiS?

Karczewski był także pytany o to, czy rzeczywiście prezes PiS wystartuje z okręgu świętokrzyskiego. - Tak zapowiedział sam pan prezes, więc pewnie tak będzie - przyznał senator. Oznacza to, że szef największej partii nie zmierzy się bezpośrednio z liderem KO Donaldem Tuskiem, który startuje do Sejmu z Warszawy.

Na uwagę, że według szefa PO Donalda Tuska jest to "ucieczka z Warszawy", polityk podkreślił, że prezes PiS zna Polskę doskonale i mógłby wystartować tak naprawdę w każdym okręgu. - Wybory wygrywa się w Końskich. Tak powiedział Grzegorz Schetyna. Więc województwo świętokrzyskie to m.in. Końskie - stwierdził Karczewski.

Do przedłużającego się ogłoszenia list wyborczych PiS odniósł się w podcaście Radia ZET "Machina władzy" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z Trzeciej Drogi. W jego ocenie czeka nas wiele niespodzianek.

Kamiński do ludzi PiS: nadchodzi wasz "moment Prigożyna"

- Wrogowie Kaczyńskiego wewnątrz PiS też myśleli, że Jarosław zapomniał. Tak jak myślał Prigożyn, że Putin zapomniał i mu pozwoli działać. A niektórzy w PiS myślą sobie: Jarosław zapomniał, że żeśmy go szantażowali. Wasz moment Prigożyna nastąpi dokładnie wtedy, gdy się zorientujecie, że nie ma was na listach. To będzie ten moment, kiedy kilku gości się zorientuje, że wystartowało, ale już nie wyląduje. Kaczyński dlatego tak zwleka z ogłoszeniem list PiS. To, jakie były niespodzianki na listach opozycji, to będzie nic w porównaniu do tego, jakie niektórzy już lada moment przeżyją w PiS - mówił Kamiński.

O możliwych niespodziankach na listach PiS informowali kilka dni temu dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca. Według naszych informatorów minister aktywów państwowych Jacek Sasin ma zostać jedynką listy w Białymstoku. Minister sportu Kamil Bortniczuk ma otwierać listę PiS w Płocku. Szef MON Mariusz Błaszczak ma poprowadzić PiS do zwycięstwa w tak zwanym wianuszku podwarszawskim, czyli powiatach okalających stolicę.