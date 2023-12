Wielkie zmiany w Koalicji Obywatelskiej. "Nie jedziemy z walcem"

Koalicja Obywatelska zareagowała na tzw. aferę wiatrakową, a decyzję w jej sprawie miał podjąć sam Donald Tusk. Ugrupowanie czeka też ważna zmiana personalna. Z funkcją szefa klubu w Sejmie ma pożegnać się Borys Budka. Polityk ma być jednym z najistotniejszych ministrów w nowym rządzie.

KO wycofuje się z ustawy wiatrakowej

O wstrzymaniu tzw. ustawy wiatrakowej jako pierwszy dowiedział się Onet, podkreślając, że ma to być osobista decyzja Donalda Tuska. Z ustaleń dziennikarzy wynikało również, że projekty poselskie nowej większości nie będą składane bez konsultacji z rządem i że jest to warunek szefa KO. Sprawa miała już zostać uzgodniona przez liderów nowej koalicji.

- To z rządu będą płynęły do Sejmu najważniejsze i najbardziej newralgiczne projekty. Tak, by mogły być poddane konsultacjom społecznym i nie wzbudzały wątpliwości. Uczymy się na błędach - przyznał polityk Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Wirtualną Polską. - Nie jedziemy z ustawowym walcem, będziemy przyjmować wszystkie uwagi i konsultować się z obywatelami - zapewnił. Informatorzy portalu przyznali, że "żadnych wpadek już nie będzie". - Wyciągamy wnioski - dodali.

Będzie nowy szef klubu KO. Co dalej z Borysem Budką?

To nie koniec zmian w KO. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, wkrótce ugrupowanie wybierze nowego szefa klubu parlamentarnego, bowiem Borys Budka zostanie wkrótce ministrem. Najprawdopodobniej zajmie się aktywami państwowymi i nadal będzie jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska.

Jak mówią rozmówcy WP, przed nowym szefem klubu stoi odpowiedzialne zadanie dopilnowania, by wszystkie projekty, które trafią z rządu do Sejmu, były szczegółowo sprawdzone i miały akceptację wszystkich ugrupowań wchodzących w skład nowej koalicji.

Politycy KO, którzy rozmawiali z portalem, nie kryją, że ktokolwiek zastąpi Budkę, będzie miał wysoko postawioną poprzeczkę, bowiem polityk ten cieszy się dużym zaufaniem kolegów. Dodaj, że potrzebują kontynuacji, nie rewolucji. - Ważne jest to, żeby nie stwarzać niepotrzebnie PiS-owi pola do ataków. Oni i tak to będą robić, bo są na to skazani. Ale nie ma co im dawać pretekstów - przekazał Wirtualnej Polsce rozmówca z KO.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska