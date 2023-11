Wiemy, co Kaczyński powiedział do Hołowni. Chwilę później musiał wrócić na miejsce

W trakcie wtorkowego posiedzenia Sejmu Jarosław Kaczyński podszedł do marszałka Szymona Hołowni. Dopiero po czasie dowiedzieliśmy się, co do niego powiedział - ustaliła to reporterka "Faktów" TVN. Szef PiS miał domagać się prawa głosu i powoływać się na to, że jest premierem. Ostatecznie marszałek Sejmu nie wpuścił go na mównicę, a Kaczyński wrócił na swoje miejsce.