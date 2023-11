Willa+ w zagranicznym uzdrowisku. Szkoła założona przez Ziobrę ma dostać nieruchomość za darmo

Zbigniew Rau miał 20 października otrzymać wniosek z prośbą o nieodpłatne przeniesienie tytułu prawnego nieruchomości położonej w miejscowości Jurmała na Łotwie, nadbałtyckim uzdrowisku położonym 10 km na zachód od Rygi. Nadawcą pisma była szkoła utworzona przez Zbigniewa Ziobrę.

Nieruchomość stanowi własność polskiego Skarbu Państwa. Budynek ma powierzchnię ponad 600 m kw, a działka jest dwa razy większa.

Zbigniew Ziobro chce willę od MSZ za darmo

Sprawę w ramach kontroli poselskiej wykryli Marcin Bosacki i Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. 19 października do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przybyli przedstawiciele Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Według "Gazety Wyborczej" podczas spotkania potwierdzono, że nieruchomość jest dla ministerstwa zbędna. W notatce ze spotkania stwierdzono, że "uczelnia wyraziła chęć pozyskania nieruchomości oraz zobowiązała się po pozyskaniu nieruchomości udostępnić ją polskim obywatelom przebywającym na wschodzie". Wniosek wpłynął do szefa MSZ już 23 października. Zbigniew Ziobro formalnie prosi w nim o przekazanie AWS położonej dwie minuty spacerem od plaży nieruchomości. Zbigniew Rau miał zatwierdzić wniosek.

Z kolei 27 września do MSZ wpłynął wniosek Państwowej Agencji Nadzoru Audytowego, który dotyczył nieruchomości znajdującej się w centrum Warszawy, a dokładnie dziewięciu budynków, w tym byłej rezydencji brytyjskiego ambasadora. Kompleks ma być warty nawet 22 mln zł. Przedstawiciele PANA argumentowali, że potrzebują miejsca na siedzibę i chętnie nieodpłatnie przejmą nieruchomość, gdyż "jest ona dla MSZ zbędna i generuje znaczne koszty utrzymania". Minister Rau i w tym przypadku miał udzielić zgody.

- Są to przypadki skandaliczne, które muszą być wstrzymane. Nie może być tak, że PiS, odchodząc od władzy, przekazuje bardzo atrakcyjne nieruchomości czy to w Polsce, czy za granicą do instytucji, które ten sam PiS próbuje zabetonować dla swoich ludzi na najbliższych wiele lat - mówił w Sejmie poseł KO Marcin Bosacki.

