Wipler chciał wyrzucenia Brauna z klubu Konfederacji. Ale dodał: "to Hołownia go uratował"

We wtorek odbywająca się w Sejmie uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki została zakłócona przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe.

Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył jego klubowy kolega, wicemarszałek Krzysztof Bosak. Następnie obrady przejął marszałek Szymon Hołownia, który wykluczył Brauna z obrad. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki skierował zaś do Prokuratury Krajowej wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Brauna.

Hołownia ogłosił również, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. W środę poinformowano, że Braun został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, ma też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej. Czyn został potępiony przez przedstawicieli wszystkich pozostałych sił na polskiej sceny politycznej. Sprawa Brauna była również szeroko komentowana przez zagraniczne media.

W środę do Sejmu wpłynął wniosek Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Wskazano w nim, że Bosak umożliwił posłowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym m.in. nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych "rasistowskim". O tę sprawę był na antenie Polsat News pytany Przemysław Wipler. W ocenie posła Konfederacji jego ugrupowanie zareagowało niezwłocznie.

- Natychmiastowo zawiesiliśmy Grzegorza Brauna w prawach członka klubu. Z uwagi na to, że on nie uczestniczył w tym klubie, nie było wniosku o wyrzucenie go. Potem zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji, bo de facto stawiając nam ultimatum i żądanie wyrzucenia Brauna z klubu, Szymon Hołownia uratował go - ocenił w rozmowie z Polsat News. Relacjonował, że razem ze Sławomirem Mentzenem szedł na posiedzenie klubu z planem złożenia wniosku o wyrzucenie Brauna.

Nasi wyborcy i sympatycy nie mogą mieć przeświadczenia, że jesteśmy klubem, że jesteśmy partią, która działa w taki sposób, że ktoś dla ratowania swojego stołka i stanowiska, jest gotów pod presją wyrzucić kolegę z klubu. To nam bardzo mocno skomplikowało sytuację na bieżąco - Przemysław Wipler

W ocenie Wiplera, Braun powinien zostać wyrzucony z klubu za swoje "niedopuszczalne" zachowanie. "To jest człowiek, który nie ma za grosz poczucia, że zrobił cokolwiek niestosownego, niedobrego. To jest człowiek, który nie przestrzega reguł i zasad. Ustaliliśmy, że bezterminowo jest zawieszony w prawach członka klubu z zakazem wystąpień publicznych i z mównicy sejmowej" - powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że wicemarszałek Bosak nie mógł wiedzieć o incydencie z gaśnicą, ponieważ w tym czasie prowadził obrady. - Stosowanie odpowiedzialności wobec Krzysztofa Bosaka to akt polityczny i cyniczny - stwierdził Wipler.

Źródło: Radio ZET/PAP