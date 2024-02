Witek stanęła przed komisją ds. wyborów kopertowych. Nagle padło pytanie o reasumpcję

Komisja śledcza ws. wyborów kopertowych ma odsłonić kulisy organizowania wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej z zaangażowaniem Poczty Polskiej podczas pandemii COVID-19 w maju 2020 roku. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli nie było podstawy prawnej, która pozwalałaby na przeprowadzenie wyborów kopertowych.

14 lutego przed komisją zeznawała była marszałkini Sejmu Elżbieta Witek. - Nie pamiętam, kiedy i od kogo dowiedziałam się o pomyśle wyborów korespondencyjnych - uprzedziła na początku.

Elżbieta Witek zeznawała przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

Przewodniczący komisji śledczej Dariusz Joński z KO zapytał, czy w związku z sytuacją pandemiczną i niewydolnością Poczty Polskiej wyznaczonej do organizacji wyborów kopertowych, Elżbieta Witek rozważała reasumpcję wyborów. - Co pan ma na myśli? - zapytała była marszałkini Sejmu.

- Myślałem, że pani nie muszę tłumaczyć co to reasumpcja - ironizował Joński, odnosząc się do sytuacji z sierpnia 2021 roku, kiedy Witek zarządziła powtórzenie jednego z głosowań.

- Nie pamiętam, kiedy i od kogo dowiedziałam się o pomyśle wyborów korespondencyjnych. Nie pamiętam, żebym rozmawiała w tamtym czasie o wyborach korespondencyjnych z prezydentem Dudą - mówiła Elżbieta Witek.

Wielokrotnie powtarzała też, że nie była członkiem rządu, więc nie podejmowała kluczowych decyzji, uczestniczyła tylko w procesie legislacyjnym. Jako marszałkini Sejmu miała natomiast obowiązek zarządzić wybory prezydenckie, ponieważ gdyby głosowanie się nie odbyło, nie byłoby ciągłości władzy w państwie.

Witek: Kaczyński nie nalegał na przeprowadzenie wyborów

Posłanka PiS przyznała, że na ten temat wyborów korespondencyjnych odbyły się rozmowy na Nowogrodzkiej, ale nie pamięta, co mówili uczestnicy tych rozmów. Dariusz Joński zapytał, czy Jarosław Kaczyński nalegał na taką formę wyborów.

- Nie, nie nalegał, nie było żadnego wymuszania. Była wspólna praca, żeby wybory na prezydenta Polski się odbyły - zapewniła Elżbieta Witek. - Trzeba było zrobić wszystko, by te wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie - dodała.

Była marszałkini obwinia KO i Małgorzatę Kidawę-Błońską

Była marszałkini Witek wyraziła pogląd, że na nieprzeprowadzenie wyborów kopertowych wpłynęła zmiana kandydata przez Koalicję Obywatelską. - Wiedziałam tylko, że była duża różnica [w sondażach - przyp. red.]. Wtedy powszechnie się mówiło, że PO planuje zmianę kandydata i dla mnie oczywiste było, że wszelkie próby storpedowania wyborów 10 maja będą miały temu służyć - zauważyła.

- Gdyby notowania pani kandydatki wtedy na prezydenta były wyższe, a nie niższe, to dzisiaj byśmy tej komisji nie mieli, bo państwo zrobilibyście wszystko, by te wybory 10 maja się odbyły - dodała, zwracając się do członków KO.

- Nie zrozumiem. Pani ciągle mówiła: "nie wiem", "nie moja decyzja", choć do pani docierały wszystkie sygnały, że te wybory nie mogą się odbyć - podsumował słowa Elżbiety Witek przewodniczący komisji Dariusz Joński.

Źródło: Radio ZET