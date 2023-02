Władimir Putin zarzucił Zachodowi, że jego przywódcy okłamywali go, twierdząc, że chcą pokoju, gdy "prawdziwym celem USA i NATO jest zniszczenie Rosji". Przekonywał, że Ukraina terroryzowała i mordowała ludność Donbasu, a Kreml jedynie bronił się przed agresją "reżimu w Kijowie". - Chcę powtórzyć: to oni rozpoczęli wojnę, a my użyliśmy siły, by ich powstrzymać - mówił Putin, a sala nagrodziła jego nieprawdziwe stwierdzenia brawami.

Putin zapowiedział dalsze odepchnięcie zagrożenia od granic Federacji Rosyjskich, jeśli do Ukrainy będzie napływać broń dalekiego zasięgu. Wygłaszał też absurdalne tezy m.in. że na Zachodzie pedofilia jest akceptowana jako coś normalnego.

"Putin żyje w swoim bunkrze, oderwany od rzeczywistości"

Do słów Putina odniósł się w rozmowie z Radiem ZET konsul Ukrainy we Wrocławiu Jurij Tokar. - To co Putin mówi, niech sobie mówi. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Jeżeli żyje w swoim jakimś innym świecie, swoim bunkrze, oderwany od rzeczywistości, to nie świadczy o nim dobrze, jako liderze państwa - powiedział.

Jurij Tokar przyznał, że na froncie widać już ofensywę rosyjską zapowiadaną na czas bliski rocznicy inwazji, ale Ukraina się trzyma. - Jestem pod wrażeniem wczorajszej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie - powiedział.

- Wizyta prezydenta Bidena w Kijowie była symboliczna, ale też ważna w kontekście dalszego wsparcia wojskowego - ocenił Tokar. Dyplomata podkreślił wagę słów prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne.

We wtorek, czyli dzień po wizycie Joe Bidena w Kijowie, rosyjskie wojska ostrzelały Chersoń z wyrzutni rakietowych Grad, trafiając m.in. w przystanek komunikacji publicznej, dwa bloki mieszkalne i sklep. W wyniku tego ataku zginęło co najmniej sześć osób, a 12 zostało rannych - poinformował portal Suspilne za administracją miasta na południu Ukrainy i źródłami w ukraińskiej armii.

