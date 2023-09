Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie wolno w walce politycznej łamać racji stanu, żeby zyskać kilka głosów

Czy widziała pan spoty, w których występuje Mariusz Błaszczak? Według niego i posiadanych dokumentów, rząd Donalda Tuska miałby, w razie wojny, oddać pół Polski, a Warszawa byłaby miastem frontowym. - Widziałem. Tak, o odtajnieniu najbardziej ścisłych tajemnic państwowych. Te wiadomość trzymali przez ostatnie 8 lat w ukryciu i dopiero teraz przyszedł czas ją odtajnić? - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes PSL, Trzecia Droga, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Michała Wróblewskiego.

„Dziś 17 września, wtedy też rządząca sanacja mówiła, że jest zwarta, silna, gotowa” - Wydaje mi się, że plany operacji wojskowych są jednak ukrywane przed potencjalnymi wrogami, a nie odtajniane. Na pewno różnego rodzaju ewentualności się rozważa na wypadek konfliktów zbrojnych. Przyjmuje się różne strategie, założenia, rozwój wypadków. Niestety w historii Polski mamy taki doświadczenia. Dziś 17 września, wtedy też rządząca sanacja mówiła, że jest zwarta, silna, gotowa. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj rządzący nawiązują do tych rządów sprzed ’39 roku – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Jak to się ma do polskiej racji stanu? - Jest ciągłość władzy, pewna kontynuacja, są pewne zasady. Nie wolno w walce politycznej łamać racji stanu i używać jej do tego, żeby zyskać kilka głosów – stwierdził szef PSL.

Czy dzisiaj podpisałby się pan pod taką doktryną wojskową? - Ale tych doktryn było kilka. Zawsze będziemy walczyć o każdą część Polski. To jest wzmacnianie bezpieczeństwa, takie łamanie wspólnoty? Tam była ta wypowiedź o Buczy. To jest brak szacunku dla ofiar tego ludobójstwa, którego dokonał Putin – zaakcentował Władysław Kosiniak-Kamysz.

RadioZET.pl