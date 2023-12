Władysław Kosiniak-Kamysz: polityk, lekarz. Kim jest nowy wicepremier i szef MON?

Władysław Kosiniak-Kamysz jest związany z Polskim Stronnictwem Ludowym od ponad dwudziestu lat. Przez wiele osób nazywany był "cudownym dzieckiem PSL" . 12 grudnia 2023 Sejm X kadencji wybrał go na urząd wicepremiera i ministra obrony narodowej w trzecim rządzie Donalda Tuska. Chociaż Kosiniak-Kamysz to młody polityk, ma bogate doświadczenie w polityce. Jak dotychczas przebiegała jego kariera zawodowa? Co wiadomo o życiu prywatnym polityka?

Władysław Kosiniak-Kamysz – wiek, pochodzenie

Władysław Kosiniak-Kamysz urodził się 10 sierpnia 1981 roku w Krakowie. Tutaj ukończył liceum (II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego). Jest synem Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, ministra zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Z wykształcenia Kosiniak-Kamysz jest lekarzem: po ukończeniu studiów w 2006 roku został asystentem w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CM UJ. W 2010 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Podjął praktykę w zawodzie lekarza, jednak już dużo wcześniej zainteresował się polityką. W wieku zaledwie 19 lat był współtwórcą Forum Młodych Ludowców. Później, w latach 2008 – 2012 pełnił funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

Do praktyki lekarskiej Kosiniak-Kamysz wrócił w trakcie pandemii, jako wolontariusz.

Władysław Kosiniak-Kamysz – kariera polityczna

Władysław Kosiniak-Kamysz w 2010 roku, w wieku 29 lat został krakowskim radnym Od tego momentu jego kariera polityczna nabrała rozpędu: zaledwie rok później objął stanowisko ministra pracy i polityki społecznej w drugim rządzie Donalda Tuska. 18 listopada został zaprzysiężony na urząd ministra pracy i polityki społecznej. Dzień później zrzekł się mandatu radnego Krakowa. 1 grudnia 2012 został wiceprezesem PSL. Bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego. 22 września 2014 ponownie objął stanowisko ministra pracy i polityki społecznej w ramach rządu Ewy Kopacz. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku otrzymał 12 171 głosów, uzyskując tym samym mandat posła na Sejm VIII kadencji.

W 2020 roku Władysław Kosiniak-Kamysz był kandydatem ludowców na prezydenta RP. W pierwszej turze zajął piąte miejsce – poparło go jedynie 2,36 proc. wyborców. Przed wyborami parlamentarnymi 2023 współtworzył koalicję Trzecia Droga.

Władysław Kosiniak-Kamysz – życie prywatne

Żoną Władysława Kosiniaka-Kamysza była Agnieszka Kosiniak-Kamysz. Polityk rozwiódł się w 2016 roku. W 2019 ożenił się z Pauliną Wojas, z którą wychowuje dwie córeczki (Zosię i Różę).