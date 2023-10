Władza wymyka się PiS z rąk. Nowy sondaż pokazuje, kto najwięcej zyskał

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Między ugrupowaniami trwa zażarta walka o każdego wyborcę. Ostatnie sondaże przed głosowaniem będą pokazywały, że sytuacja jest wyrównana, a każde rozstrzygnięcie po wyborach możliwe.

Wybory 2023. Sondaż: PiS traci władzę, wzrost Trzeciej Drogi

Z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na ten moment sytuacja przedstawia się lepiej dla obecnej opozycji. PiS co prawda wygrywa wybory w tym sensie, że rządzących popiera największy odsetek Polaków. Wynik 32,3 proc. to jednak spadek o 1,5 punktu procentowego względem poprzedniego zestawienia. Spadek o 1,7 pkt proc. zalicza też Koalicja Obywatelska, na którą głos deklaruje 26,4 proc. ankietowanych.

Podium zamyka Trzecia Droga (PSL + Polska 2050), która notuje solidny wzrost (aż o 3,1 pkt proc.), co oznacza 12,1 proc. poparcia. Do Sejmu weszłyby też: Konfederacja (9 proc. - wzrost o 0,9 pkt proc.) i Lewica (8,1 proc. - spadek o 0,6 pkt proc.). Pod progiem znaleźliby się za to: Bezpartyjni Samorządowcy (3,6 proc. - bez zmian) i komitet Polska Jest Jedna z zerowym poparciem. 8,5 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje.

PiS - 32,3 (-1,5 pkt proc.)

- 32,3 (-1,5 pkt proc.) KO - 26,4 (-1,7 pkt proc.)

- 26,4 (-1,7 pkt proc.) Trzecia Droga - 12,1 proc. (+3,1 pkt proc.)

- 12,1 proc. (+3,1 pkt proc.) Konfederacja - 9 proc. (+0,2 pkt proc.)

- 9 proc. (+0,2 pkt proc.) Lewica - 8,1 proc. (-0,9 proc.)

(-0,9 proc.) Bezpartyjni Samorządowcy - 3,6 proc. (bez zmian)

- 3,6 proc. (bez zmian) Polska Jest Jedna - 0 proc. (-0,1 proc.)

- 0 proc. (-0,1 proc.) Nie wiem/trudno powiedzieć - 8,5 proc. (+0,6 proc.)

Jak w takim razie wyglądałby potencjalny podział mandatów w izbie wyższej parlamentu, gdyby powyższe wyniki powtórzyły się 15 października? WP podała wyniki obliczeń na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa.

PiS - 186

KO - 148

Trzecia Droga - 57

Konfederacja - 37

Lewica - 31

mniejszość niemiecka - 1

Oznacza to, że PiS nawet w ewentualnej (choć wciąż istniejącej bardziek na poziomie spekulacji) koalicji z Konfederacją miałby zaledwie 223 posłów. To mniej niż połowa, co prowadzi do wniosku, że władzę w tej sytuacji przejęłaby opozycja. Sojusz KO, Lewicy i Trzeciej Drogi może mieć 237 mandatów (238, jeśli liczyć głosujący z opozycją posła mniejszości niemieckiej).

"Badanie United Surveys przeprowadzono metodą CAWI w dniach 30 września - 1 października 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Oznacza to, że częściowo było ono prowadzone w dniu, gdy ulicami Warszawy szedł Marsz Miliona Serc" - czytamy.