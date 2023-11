Włodzimierz Karpiński jednak zostanie w areszcie? Mandat europosła pod znakiem zapytania

Karpiński wysłał już do marszałkini Sejmu pismo z oświadczeniem o objęciu mandatu europosła. Były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie PO-PSL od lutego przebywa w areszcie w związku z tzw. aferą śmieciową.

O co jest oskarżony Włodzimierz Karpiński?

Karpińskiemu przedstawiono zarzuty korupcyjne związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie, które obejmują przyjęcie przez polityka PO prawie 5 mln zł. Proceder miał się odbywać od kwietnia 2020 do grudnia 2022 roku, kiedy Włodzimierz Karpiński był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, a następnie sekretarzem Miasta Stołecznego Warszawy.

Polityk kandydował w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak nie zdobył mandatu. Europosłem został Krzysztof Hetman, który w wyniku październikowych wyborów dostał się do Sejmu. Do PE za Hetmana powinna trafić Joanna Mucha, ale i ona będzie zasiadać w polskim parlamencie. Następny w kolejce był Riad Haidar, który zmarł w maju. Mandat przypada więc teraz Włodzimierzowi Karpińskiemu.

Politykowi może zostać przedłużony areszt

List otwarty w sprawie objęcia mandatu europosła opublikowali w środę synowie Karpińskiego, którzy ocenili, że to obecnie jedyny sposób „by ukrócić trwający od ponad 8 miesięcy absurdalny, bezzasadny i dewastujący areszt stosowany wobec Niego na wniosek Prokuratury Krajowej w Katowicach”. Ich zdaniem Włodzimierz Karpiński jest ofiarą „politycznie motywowanej nagonki”. Mężczyźni są przekonani, że ich ojciec był nielegalnie inwigilowany przez kilka miesięcy przed zatrzymaniem i aresztowaniem. Synowie byłego ministra deklarują, że przyjęcie przez niego mandatu europosła nie jest ucieczką przed odpowiedzialnością, bo nie przerwie to postępowania.

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany 27 lutego na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. We wrześniu Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że polityk pozostanie w areszcie co najmniej do 24 listopada. Do środy śledczy nie złożyli kolejnego wniosku o przedłużenie aresztowania. PAP dowiedziała się jednak, że zrobią to do piątku. Byłemu ministrowi może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Radio ZET/PAP