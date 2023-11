Włodzimierz Karpiński wychodzi z aresztu. Śledczy nie mieli wyjścia

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany ws. tzw. afery śmieciowej i usłyszał zarzuty korupcyjne. Były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie PO-PSL od lutego przebywa w areszcie. W czwartek po południu Karpiński opuścił areszt w Mysłowicach. Stało się tak po decyzji prokuratury, która uchyliła ten środek zapobiegawczy w związku z postanowieniem marszałka Sejmu stwierdzającym objęcie przez Karpińskiego mandatu europosła.

Polityk wyszedł z mysłowickiego aresztu przed godz. 16, nikt na niego nie czekał przed bramą. Nie rozmawiał z dziennikarzami.

"W związku z wydaniem przez marszałka Sejmu postanowienia o objęciu przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego prokurator zmuszony był uchylić stosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie" - przekazała Prokuratura Krajowa. Jak dodano, stało się to, "pomimo że zachodzą wielokrotnie potwierdzone przez sądy wskazane powyżej przesłanki procesowe, uzasadniające dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego". "W ocenie prokuratury opuszczenie przez podejrzanego aresztu będzie miało negatywny wpływ na dalszy bieg postępowania" - czytamy.

Włodzimierz Karpiński wyszedł z aresztu

Prokurator zmuszony był uchylić stosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie. "Dotychczas sądy różnych instancji, przedłużając okres tymczasowego aresztowania Włodzimierza K., pozytywnie weryfikowały zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy, za każdym razem uznając, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa korupcyjnego polegającego na przyjęciu łapówki w wysokości prawie 5 milionów złotych" - zaznaczyła w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Śledczy dodali, że sądy dotychczas podzielały argumentację prokuratury w zakresie obawy matactwa procesowego ze strony Włodzimierza Karpińskiego (zgodził się na podawanie nazwiska - red.). "Przesłanką przemawiającą za koniecznością stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest realna obawa matactwa, na którą powoływał się poprzednio Sąd Apelacyjny w Katowicach, przedłużając tymczasowe aresztowanie i wprost wskazując, że obawa matactwa procesowego ze strony Włodzimierza K. jest niezwykle silna, gdyż doszło już do podjęcia przez niego działań noszących znamiona utrudniania śledztwa" - dodała PK.

Kolejną przesłanką do stosowania tymczasowego aresztowania jest grożąca Karpińskiemu surowa kara do 12 lat więzienia. To także było podstawą wskazywaną przez Sądy w tej sprawie.

Grzegorz Schetyna 8 listopada w programie "Gość Radia ZET" twierdził, że doniesienia o opuszczeniu aresztu przez Włodzimierza Karpińskiego "to dobra informacja". - Sprawa będzie mogła być kontynuowana w normalny sposób - ocenił.

Źródło: Radio ZET/PAP