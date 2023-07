Wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka. Gorąca debata w Sejmie

Sejm debatował w piątek nad wnioskiem klubów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy o odwołanie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Jako pierwszy głos zabrał były minister obrony, poseł KO Tomasz Siemoniak. W imieniu wnioskodawców uzasadniał wniosek o odwołanie Błaszczaka sprawą rosyjskiej rakiety, która spadła w lesie pod Bydgoszczą.

- To inne wotum nieufności niż dotychczasowe, dotyczy sprawy bezprecedensowej. Przez Polskę przeleciała rakieta, spadła koło Bydgoszczy. Praktycznie jej nie szukano, a gdy ją przez przypadek odkryto, doszło do ciągu zdarzeń kompromitujących ministra obrony Mariusza Błaszczaka. […] Nie miejcie złudzeń, ta rakieta mogła przelecieć przed domem prezesa. Każdego z was zawiódł minister Błaszczak – mówił Siemoniak.

Odwołanie ministra Błaszczaka. Gorąca debata w Sejmie

- Liczymy, że NIK i prokuratura wyjaśnią do spodu to, co się zdarzyło. Brak zaufania do ministrów obrony wyraził sam premier, który powiedział, że o sprawie dowiedział się w kwietniu – dowodził poseł KO. - Albo minister Błaszczak mówi prawdę, albo dowódcy. Albo minister Błaszczak wiedział i nic nie zrobił, albo nie wiedział. Obydwa warianty (są) dyskwalifikujące – komentował. - Minister Błaszczak powinien odejść, a jeśli go obronicie, to premier powinien rozważyć inną funkcję dla niego. Polski nie stać na słabego ministra obrony, nie w takich czasach – podsumował Siemoniak.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreślał, że cieniem na działalności Błaszczaka kładzie się również inne wydarzenie. - Styczeń 2022 rok, z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wyciekło 1,8 mln danych o stanie polskiego wojska. Od bielizny, po rakiety, czołgi, samoloty. Były tam wszystkie dane, nie wiadomo, gdzie wyciekły. Wiemy, że pan nic nie zrobił w tej sprawie. Drugi zarzut – wojskowe zakłady w Bydgoszczy. Co zrobiliście? Olbrzymie przekręty potwierdzili wasi kontrolerzy. Gdyby nie działania opozycji, zakłady byłyby zamknięte – mówił Gawkowski.

Zgodnie z konstytucją Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. O wyniku głosowania nad wnioskiem o odwołanie ministra obrony będziemy informowali na bieżąco.

