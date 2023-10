Wojna w Konfederacji. Korwin-Mikke zawieszony. To może nie być koniec

Konfederacja zdobyła 7,16 proc. w niedzielnych wyborach parlamentarnych, co przełożyło się na 15 mandatów w Sejmie. Skrajnie prawicowa formacja zwiększyła więc stan posiadania, ale tylko w niewielkim stopniu. Apetyty były większe, bo wiosenne i letnie sondaże dawały im nawet 15 proc.

Po wyborach rozpoczęły się rozliczenia. Część polityków Konfederacji - w tym Krzysztof Bosak - obwinia o to Janusz Korwin-Mikkego. Zdaniem Bosaka to właśnie skandaliczne wypowiedzi doświadczonego polityka na temat "Pandora Gate" i seksu z 12-latkami przyczyniły się do pogorszenia notowań ugrupowania w ostatnich dniach przed wyborami.

Wojna w Konfederacji. Janusz Korwin-Mikke zawieszony

Weterana polskiej prawicy czekają przykre konsekwencje. Jak potwierdził w rozmowie z Onetem szef sztabu Konfederacji Witold Tumanowicz, Korwin-Mikke został w środę zawieszony w prawach członka Konfederacji oraz wyrzucony z Rady Liderów - organu, którego członkowie podejmują najważniejsze decyzje w partii.

"Jeśli złamie warunki zawieszenia Sąd Partyjny będzie rozpatrywał jego usunięcie z Konfederacji" - napisał poseł-elekt w wiadomości do redakcji Onetu. To właśnie Tumanowicz zgłosił wcześniej wniosek o ukaranie Korwin-Mikkego, uzasadniając go oskarżeniami o sabotaż kampanii.

Sam Korwin-Mikke (który mimo startu z 1. miejsca w okręgu podwarszawskim nie dostał się do Sejmu - przegrał walkę o mandat z Kariną Bosak) jeszcze zanim potwierdzono informację o jego zawieszeniu, zareagował w mediach społecznościowych. Zapowiedział m.in. analogiczny wniosek ws. Tumanowicza. "Nie wiem, czy to głupota, czy celowe zagranie" - stwierdził.

Jak ujawnił Onet, duża część konfederatów uważa, że Korwin-Mikke "położył" im kampanię. - Wkurzył w partii mnóstwo osób. Byli ludzie, którzy ciężko pracowali. Robili wszystko, by przekonać do nas, jak najwięcej ludzi. I co często słyszeli? Że może i pewne postulaty nasze są dobre, ale oni czy ich rodzina na pewno nigdy nie zagłosuje na partię, która ma w swoich szeregach Korwina - tłumaczył portalowi jeden z polityków Konfederacji.

Onet dodał, że sam zainteresowany miał możliwość wytłumaczenia się podczas spotkania z kierownictwem partii. Miał jednak nie tylko nie przeprosić ani nie żałować swojej postawy, ale tez przekonywać, że Konfederacja osiągnęłaby lepszy wynik, gdy postawiła na "ostry przekaz" oraz nie ukrywała w kampanii jego ani np. Grzegorza Brauna.