Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski. Podano datę wizyty prezydenta Ukrainy

Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski z oficjalną wizytą. Poinformował o tym m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych minister-członek Rady Ministrów, Michał Dworczyk.

Zełenski przyjedzie do Polski. Podano datę jego wizyty

Jak podał Dworczyk, 5 kwietnia prezydent Ukrainy przybędzie do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Do wpisu na Twitterze Dworczyk dołączył wspólne zdjęcie obydwu polityków, zrobione w trakcie pobytu szefa polskiego rządu w Kijowie.

Jak powiedział minister w rozmowie z Polską Agencją Prasową, wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. kwestie dotyczące sytuacji na Ukrainie i na froncie, sytuacja bezpieczeństwa w regionie, a także sprawy bilateralne - w tym "na pewno temat przejść granicznych oraz ukraińskiego zboża".

Oprócz tego - co oczywiste - Wołodymyr Zełenski spotka się również z prezydentem Andrzejem Dudą, na którego zaproszenie przyjedzie w tym tygodniu do stolicy.

Będzie to pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy w naszym kraju od wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku. Od tego czasu Zełenski kilkukrotnie odwiedzał Polskę, ale zawsze miało to charakter roboczy, w drodze do innych stolic. Np. podróżując do Brukseli czy Waszyngtonu przesiadał się w Rzeszowie.

RadioZET.pl/Twitter