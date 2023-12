"Woro nie śpi", trwa okupacja TVP. "Politycy PiS będą robili dyżury po 10 osób"

To była gorąca noc w TVP. W późnych godzinach wieczornych do budynków należących do telewizji rządowej zjechali się parlamentarzyści PiS. Wszystko w związku z uchwałą Sejmu dotyczącą "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". PiS zapowiada, że nie zamierza oddać kontroli nad TVP.

W trakcie wieczornego posiedzenia Sejmu pojawiła się nieoficjalna informacja, że w każdej chwili może dojść do próby przejęcia TVP przez nową władzę. Ostatecznie do niczego takiego nie doszło, ale kolejne decyzje spodziewane są już w środę 20 grudnia. W budynkach TVP trwa atmosfera "stanu wyjątkowego". Do obiektów, poza politykami Zjednoczonej Prawicy, nie są wpuszczane osoby z zewnątrz.

"Woro nie śpi", trwa okupacja TVP

We wtorek wieczorem na Woronicza pojawił się nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zapowiedział, że jego formacja nie odda telewizji. - Politycy PiS będą robili dyżury po 10 osób w TVP - przekazał Kaczyński. Poinformował, że tworzony jest harmonogram tych dyżurów.

Niemal przez całą noc w mediach społecznościowych pojawiały się relacje pracowników TVP i polityków PiS, którzy rozpoczęli okupację budynku i obronę kontroli nad telewizją rządową. Na antenie TVP Info nadawane jest wydanie specjalne, które informuje widzów o "zamachu na pluralizm i wolne media". "Woro nie śpi" - informował na Twitterze (X) Miłosz Kłeczek.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Za głosowało 244 posłów, przeciw było 84, zaś 16 osób wstrzymało się od głosu. W uchwale napisano także, że Sejm wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

Ponad połowa klubu PiS nie brała udziału w głosowaniu nad uchwałą. - Ta uchwała, która jest przedmiotem pracy Wysokiej Izby, powinna nosić nazwę "w sprawie wprowadzenia bezprawia, chaosu i całkowitego braku kontroli medialnej nad działaniami rządu Donalda Tuska" - mówił podczas sejmowej debaty poseł PiS Krzysztof Szczucki.

Propaganda i manipulacje. Jak wyglądała TVP pod rządami PiS?

Po wygranych przez PiS w 2015 roku wyborach, w mediach publicznych rozpoczęły się radykalne zmiany. Telewizja została przekształcona de facto w tubę propagandową partii rządzącej, a przekaz, który przez blisko 8 lat płynął z programów informacyjnych i publicystycznych TVP, był ukierunkowany na popieranie rządów Zjednoczonej Prawicy i bezpardonowe ataki na ówczesną opozycję i Donalda Tuska.

TVP nie informowała swoich widzów o aferach z udziałem polityków rządu PiS, a cała krytyka (często absurdalna i zmanipulowana) koncentrowała się wyłącznie na partiach opozycyjnych. Szef PO Donald Tusk wielokrotnie przedstawiany był jako polityk oddelegowany do Polski przez Niemcy, ale także współodpowiedzialny za agresywną politykę Rosji. Do historii przejdą także słynne paski "informacyjne" z TVP Info i "Wiadomości TVP", z których śmiała się niemal cała Polska.

W programach informacyjnych i publicystycznych TVP dominowali pracownicy mediów jawnie popierających PiS (Gazeta Polska, wSieci, wPolityce) oraz ich narracja propagandowa. Najczęstszymi gośćmi wspomnianych programów byli oczywiście politycy Zjednoczonej Prawicy, którym zadawane były wygodne i komfortowe pytania. Politykom opozycji rzadko pozwalano na swobodne odpowiedzi, często brutalnie przerywano, a agresywne zachowania prowadzących takich jak np. Miłosz Kłeczek, przypominały standardy programów rodem z krajów autorytarnych. Co ważne, wieloletnia propaganda w TVP finansowana była nie ze środków partyjnych PiS, a z pieniędzy publicznych.

