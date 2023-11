Wotum zaufania dla rządu. Czy PiS będzie miał w Sejmie bezwzględną większość?

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że powierzył misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja – 18.

Wotum zaufania. Pierwszy i drugi krok do utworzenia rządu

Po powołaniu rządu przez Prezydenta (art. 154 ust. 1 Konstytucji RP) premier ma 14 dni na uzyskanie wotum zaufania dla siebie i ministrów od Sejmu. Do tego potrzeba bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ta procedura wyboru premiera i ustanawiania rządu jest nazywana "pierwszym krok konstytucyjnym".

W związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w Sejmie, a pozostałe partie, które się w nim znalazły: KO, Lewica, Konfederacja czy Trzecia Droga, wykluczyły możliwość wejścia z PiS-em w koalicję, najprawdopodobniej dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. Przewiduje on, iż premier podaje rząd do dymisji, a Sejm w trakcie 14 dni ma znaleźć nowego kandydata. Już wcześniej zapowiadano, że KO, Trzecia Droga i Lewica zaproponują na to stanowisko Donalda Tuska.

Powołanie nowego premiera przez Sejm to "drugi krok konstytucyjny". Tak wybrany szef rządu także musi dostać wotum zaufania dla siebie i swoich ministrów. Koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy ma łącznie 248 posłów, więc nowy rząd będzie w stanie uzyskać bezwzględną większość głosów. Po tym, gdy Sejm przyzna ją nowemu rządowi i premierowi, prezydent RP powołuje Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

Bezwzględna większość w polskim Sejmie. Ile wynosi?

Bezwzględna większość w polskim Sejmie, nazywana też większością parlamentarną jest osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. Potrzeba do niej głosów 231 posłów i posłanek (ze wszystkich 460 parlamentarzystów).

Większość bezwzględna jest wymagana np. w Sejmie do odrzucenia poprawki Senatu, ogłoszenia referendum ogólnokrajowego czy uchwalenia tajności obrad.

Czy PiS ma bezwzględną większość w Sejmie? Poseł: nie zaklinamy rzeczywistości

PiS-owi obecnie brakuje 37 posłów do sejmowej większości, w związku z czym utworzenie rządu przez Mateusza Morawieckiego najprawdopodobniej okaże się niemożliwe. W rozmowie z Radiem ZET przyznał to poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. - To ostatecznie okaże się w trakcie głosowania nad wotum zaufania dla premiera. Nie zaklinamy rzeczywistości, musimy po prostu na nią poczekać. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że po stronie opozycji jest większość, to będą mieli swój moment, będzie drugi krok konstytucyjny, jeżeli pierwszy się nie powiedzie – zaznaczył parlamentarzysta.

Z kolei Marek Sawicki, nowy marszałek senior, uważa, iż Mateusz Morawiecki na najbliższym posiedzeniu Sejmu poinformuje, że nie jest w stanie stworzyć rządu i przekaże inicjatywę w ręce nowego marszałka i nowej większości parlamentarnej.- Premier wie, że nie ma żadnej możliwości zbudowania większości parlamentarnej, bo oświadczenia wszystkich liderów są oczywiste – stwierdził Sawicki.

Nie przegap

Radio ZET/ orka.sejm.gov/lexlege.pl/PAP