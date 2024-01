Wpadka Dudy. "Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy mieć jaja"

"Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy »mieć jaja«. Ona wie!" - napisał Andrzej Duda na Twitterze/X w czwartek po godz. 18. Wpis zniknął przed upłynięciem minuty, jednak nie umknął uwadze internautów. To nie pierwsza wpadka prezydenta w mediach społecznościowych.

Andrzej Duda zaliczył wpadkę na Twitterze

O co mogło chodzić? Prezydent prawdopodobnie prowadził w serwisie korespondencję poprzez prywatne wiadomości i przypadkiem zamieścił jedną z nich w formie publicznego wpisu. Nie był on bowiem dołączony do żadnego wątku z profilu Andrzeja Dudy. Nie wiadomo też, kto mógłby być adresatem tych słów oraz o czyją żonę może chodzić.

Andrzej Duda jest relatywnie aktywny w mediach społecznościowych jak na głowę państwa, choć i tak ograniczył swoją internetową działalność. W ostatnich latach jego wpisy stały się bardziej oficjalne, w przeciwieństwie do pierwszego okresu rozpoczętej w 2015 roku prezydentury. Wówczas często wdawał się w dyskusje z profilami o dość niecodziennych nazwach, a w pamięci internautów zachowały się rozmowy Dudy m.in. z użytkownikami o nickach "ruchadło leśne", "pimpuś sadełko" czy "seba sra do chleba".

Źródło: Radio ZET/Twitter