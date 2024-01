Wpadka wicepremiera. Chciał porównać Dudę do Judasza, ale wytknięto mu błąd

Prezydent Andrzej Duda podjął w środę decyzję o podpisaniu trzech ustaw, w tym tej dotyczącej budżetu na 2024 rok. Skierował jednakże każdą z nich do Trybunału Konstytucyjnego w "celu zbadania ich zgodności z Konstytucją".

Jak przekazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta, są "wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

Wpadka wicepremiera Gawkowskiego. Pomylił Judasza z Piłatem

Decyzja prezydenta Dudy spotkała się z oburzeniem polityków i sympatyków rządu. Głos w sprawie zabrał m.in. wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Polacy mogą czuć się zawiedzeni, bo prezydent odbiera im pewną szansę na lepsze jutro. Prezydent poprzez podpis i skierowanie ustawy do TK jest jak Judasz, umywa ręce, by to Julia Przyłębska ostatecznie zdecydowała, czy budżet jest dobry, czy nie - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

Polityk pomylił jednak Judasza, który zdradził Jezusa, z Poncjuszem Piłatem, który skazał Chrystusa na śmierć. Internauci błyskawicznie wytknęli ten błąd, a politycy i sympatycy PiS nie kryją satysfakcji z wpadki oponenta.

"Judasz umywający ręce. Dodajmy zakaz prac domowych i czytania lektur. Poziom edukacji poszybuje" - napisał na Twitterze/X były rzecznik rządu PiS Piotr Muller. "Judasz. Umywa ręce. Zapewne po spotkaniu z Belzebubem – jednym z sześciu króli. Ta ekipa ma naprawdę poważne braki kulturowe..." - stwierdził inny polityk największej partii opozycyjnej, Paweł Jabłoński.

