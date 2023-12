Wpadka Tuska podczas exposé. Nagle posłanka podsunęła mu kartkę

We wtorek 12 grudnia Sejm kontynuuje prace nad powołaniem nowego rządu, a premier Donald Tusk przedstawia posłom swoje exposé. Wydarzenia z parlamentu relacjonujemy i transmitujemy na żywo na RadioZET.pl.

W swoim wystąpieniu Tusk wymienił nazwiska ministrów, którzy wejdą do jego nowego rządu. Szefem MON i wicepremierem będzie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Drugim wicepremierem i ministrem cyfryzacji będzie z kolei Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Łącznie w rządzie Tuska będzie aż 26 ministrów.

Wpadka Tuska podczas exposé

Exposé Tuska z oczywistych powodów nie podobało się posłom PiS, którzy co chwila emocjonalnie reagowali na kolejne deklaracje nowego premiera oraz ministerialne nominacje. Nie obyło się jednak bez wpadek. Na końcu swojego wystąpienia Tusk zapomniał o jednej kwestii, co błyskawicznie wychwycili jego polityczni oponenci, reagując okrzykami i śmiechem.

Gdy Tusk kończył prezentację nazwisk nowych ministrów, posłanka KO Monika Wielichowska podała mu kartkę. - No nie wiem, co się stało. Oczywiście, wpadka. Pan minister Dariusz Wieczorek. Panie ministrze, przez tą moją drobną wpadkę bardziej zapamiętają tę prezentację wszyscy na sali. Więc proszę to potraktować jako niewymuszony przywilej - powiedział premier.

Na wspomnianej kartce było oczywiście nazwisko Dariusza Wieczorka, posła Lewicy ze Szczecina i nowego szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego, o którym zapomniał Tusk. Jak zaznaczył długo się zastanawiał nad odtworzeniem resortu nauki. Zapewnił, że skłoniły go do tego nowe sygnały ze środowisk nauczycielskich i uczelni wyższych.

Dariusz Wieczorek skończył Politechnikę Szczecińską. Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem. Związany jest ze Szczecinem, gdzie na początku pracował głównie w branży turystycznej, m.in. w Centralnym Ośrodku Informacji Turystycznej. W wieku 29 lat został miejskim radnym. W latach 1998–2001 był wiceprezydentem Szczecina. Za rządów Leszka Millera w 2002 r. kierował państwową Energetyką Szczecińską. Potem był członkiem zarządu i dyrektorem w szczecińskim oddziale Enei.

