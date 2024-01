"Wprowadzić wojsko i będzie spokój". Szokujące słowa na manifestacji zwolenników PiS

We Wrocławiu odbyła się kolejna manifestacja zwolenników PiS przeciwko rządowi Donalda Tuska. Na miejscu były m.in. dwie europosłanki partii Jarosława Kaczyńskiego - Anna Zalewska i Beata Kempa. Jak podaje serwis tuwroclaw.pl, w wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób.Telewizja Republika informowała o "tysiącach uczestników".

- Nie może być tak, że mamy więźniów politycznych. Dzisiaj wszyscy solidaryzujemy się z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim, którzy siedzą w więzieniu za to, że walczyli z korupcją. Tusk dzisiaj na nich wykonuje wyrok i się mści - mówiła Beata Kempa.

"Wprowadzić wojsko i będzie spokój". Protest zwolenników PiS we Wrocławiu

- Wolność odbierana jest każdego dnia. Donald Tusk unieważnił zadania domowe. To gwałt na godności nauczyciela - stwierdziła z kolei Anna Zalewska, była minister edukacji. W swoim wystąpieniu mówiła też, że "przed zwolennikami PiS jest dużo wysiłku i pracy", zachęcała do "odwagi i wspólnego dialogu".

Uczestnicy skandowali hasła: "ruda wrona orła nie pokona" czy "przyjdzie kara na Bodnara". Na transparentach pojawiły się z kolei napisy: "Idziemy po was", czy "Nie będzie Polski bez wolnych mediów". Za organizację protestu odpowiadały kluby Gazety Polskiej.

Manifestacja była transmitowana na żywo przez Telewizję Republika. Obecny na miejscu reporter stacji rozmawiał z wieloma uczestnikami, którzy twierdzili np. że pod rządami Tuska trwa "putinizacja Polski" czy budowa "IV Rzeszy Niemieckiej". Jeden ze zwolenników PiS przyznał, że jego zdaniem prezydent Andrzej Duda powinien wykorzystać wojsko przeciwko obecnemu rządowi.

- Wszystko jest łamane, to jest tragedia. Kontrakty, wszystko łamane, narzucą nam i nie będziemy wolni w ogóle. Ja jestem bezpartyjny, ale to co widzę, co się dzieje, to naprawdę jestem w szoku - mówił.

- Niech to się zakończy. Ja uważam, że prezydent powinien wojsko wprowadzić i będzie spokój - podsumował. Reporter w odpowiedzi na te słowa stwierdził, że użycie siły to jednak nie najlepsze rozwiązanie.

Źródło: Radio ZET