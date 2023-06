Rząd PiS jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu chce przyjąć uchwałę ws. relokacji migrantów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego.

PAP informował w maju, powołując się na źródła w KE, że jeśli kraje Unii nie będą chciały zgodzić się na pakt migracyjny, to Komisja zaproponuje tzw. ekwiwalent finansowy – po 22 tys. euro na (nieprzyjętego) migranta. Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś mówił w maju, że Polska nie zgodzi się na takie rozwiązanie.

Wraca sprawa migrantów w UE. PiS przygotowało uchwałę

PiS przygotowało w tej sprawie i złożył we wtorek w Sejmie projekt uchwały o tytule: "w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów". Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Spraw Zagranicznych. Rzecznik PiS Rafał Bochenek odnosił się do tej sprawy we wtorek 13 czerwca na konferencji prasowej. - Co do uchwały, chcielibyśmy ją przyjąć jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu - powiedział rzecznik PiS.

Politycy PiS napisali w przygotowanym przez siebie projekcie uchwały, że "Sejm RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec próby wprowadzenia na poziomie UE mechanizmów przymusowej relokacji nielegalnych migrantów ekonomicznych na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady ws. zarządzania azylem i migracją oraz ws. procedury azylowej w kształcie uzgodnionym przez Radę Unii Europejskiej w dniu 8 czerwca 2023 r., przy sprzeciwie Polski oraz Węgier".

Zdaniem wnioskodawców z PiS "aktualna propozycja wprowadzenia tzw. paktu migracyjnego stanowi oczywiste nawiązanie do nieodpowiedzialnych propozycji przedstawianych podczas kryzysu migracyjnego w 2014 r. i 2015 r.".

Dalej politycy PiS piszą, że "wobec pojawiającej się po raz kolejny propozycji zmierzającej do narzucenia państwom członkowskim obowiązkowego przyjmowania nielegalnych migrantów lub zapłaty wysokich kar finansowych w przypadku odmowy", Sejm RP stwierdza, że nadal aktualne pozostaje jego stanowisko wyrażone w uchwałach z kwietnia i października 2016 r.

"Nie zgadzamy się, aby państwo polskie ponosiło koszty społeczne i finansowe błędnych decyzji innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Polityka «otwartych drzwi», którą forsowały w ramach Unii Europejskiej Niemcy, łamiąc traktaty, okazała się dużym błędem" - napisano w projekcie uchwały.

Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on na tym, że choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

Liczbę tę ustalono na 30 tys. "Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę" - czytamy w komunikacie Rady UE. Oznacza to de facto, jak tłumaczył PAP wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.

RadioZET.pl/PAP - Karol Kostrzewa, Rafał Białkowski