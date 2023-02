Wraca sprawa wybuchu w Przewodowie. Poseł zdradził kulisy niejawnego posiedzenia komisji

W programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET goście Andrzeja Stankiewicza rozmawiali o nadchodzącej wizycie Joe Bidena w Polsce i jego ewentualnych decyzjach o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy, które może ogłosić w Warszawie. Zasiadający w sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Andrzej Rozenek z PPS stwierdził, że nasz kraj nie powinien w tej sprawie “wychodzić przed szereg, bo to się może dla Polski źle skończyć”.

- Chodzi o takie nawoływanie, jak w przypadku przekazania niemieckich rakiet Patriot. Chcąc rozpętać kolejną aferę antyniemiecką, rząd zaczął apelować, że ten system natychmiast trzeba przerzucić za naszą wschodnią granicę - mówił poseł.

Wybuch w Przewodowie. "Nikt o niczym nie wiedział"

W tym kontekście polityk PPS przypomniał o wybuchu rakiety w Przewodowie na Lubelszczyźnie, w wyniku którego zginęło dwóch mężczyzn. - Nagle okazało się, że rząd ogłuchł, oniemiał i oślepł i nie miał nic do powiedzenia, dopóki Joe Biden się nie obudził i nie powiedział im, co mają powiedzieć. Z jednej strony dobrze, że nie wyskoczyli przed szereg, ale z drugiej strony jakiś prosty komunikat byłby wystosowany, gdybyśmy mieli prawdziwą dyplomację.

Rozenek zdradził też kulisy posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej z 15 listopada, czyli dnia, w którym po polskiej stronie spadła rakieta. - Odbywało się ono w trybie niejawnym. Siedział z nami jeden z wiceministrów, siedziała większość generałów najważniejszych w polskiej armii i nikt o niczym nie wiedział. A w trybie niejawnym naprawdę by powiedzieli, gdyby coś się działo. To świadczy o tym, jaką my pozycję zajmujemy - podsumował Rozenek.

