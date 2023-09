Incydent na spotkaniu z Kaczyńskim. "Proszę zachować spokój!"

W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński pojawił się na konwencji partii rządzącej we Wrocławiu. W trakcie swojego przemówienia lider Prawa i Sprawiedliwości skupił się na problemie migracji i tym, jak wpływa ona na państwa z południa Europy.

Wrocław. Kaczyński mówił o migrantach. Uderzył w UE

- Polska jest dzisiaj krajem spokojnym, o stosunkowo niskim poziomie przestępczości. Można żyć w normalnych warunkach, bez stałego zagrożenia. Są tacy, którzy chcą to zmieniać. Unia Europejska i Komisja nie wyciągnęły wniosków - powiedział Kaczyński.

Jarosław Kaczyński odniósł się też do przewodniczącej Komisji Europejskiej. - Bo co powiedziała pani von der Leyen? Powiedziała tym od przemysłu, handlu ludźmi, do tych wszystkich, którzy tych ludzi przewożą do Europy "róbcie to dalej, to świetny interes, będziecie zarabiać jeszcze więcej" - mówił prezes PiS.

Wystąpienie Kaczyńskiego przerwane. "Zachowajcie spokój"

W tym momencie w tle dało się słyszeć krzyki kobiety, na które Kaczyński postanowił zareagować. - Szanowni państwo nie zwracajmy uwagi na te wrzaski. To jest jedyne, czym oni mogą się posługiwać, to znaczy kłamstwami, kłamstwami i jeszcze raz kłamstwami. Ale proszę zachować spokój, ja będę mówił dalej - kontynuował Jarosław Kaczyński.

Wiadomo, kto przerwał Kaczyńskiemu. "Musiałam się wykrzyczeć"

Onet.pl ustalił, że kobieta, która przerwała wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego to Katarzyna Lubiniecka-Różyło, która w wyborach parlamentarnych 2023 będzie startować z wrocławskiej listy Nowej Lewicy. Kandydatka miała zostać wyprowadzona z sali przez mężczyznę, który ją popchnął, a w odpowiedzi został uderzony w plecy.

- Prezes niesamowicie szczuł. Udało mi się wejść na spotkanie. Nie na darmo byłam 20 lat dziennikarką, żebym nie weszła tam, gdzie chcę. Weszłam, usiadłam sobie cichutko i słuchałam. Byłam ciekawa, co prezes powie ludziom. To byli głównie starsi ludzie. Jak zaczął tak strasznie szczuć na Unię Europejską, jak zaczął tak strasznie kłamać, że Unia będzie nam na siłę wrzucała imigrantów z Lampedusy i że oni jeszcze na tym zarabiają, to nie wytrzymałam. To przecież oni zarabiają na wizach. Dlatego musiałam się wykrzyczeć, że kłamią - powiedziała Katarzyna Lubiniecka-Różyło w rozmowie z Onetem.

Wyjaśniła też, jak przebiegła podjęta wobec niej interwencja. - Zaczęli mnie wyciągać wielcy faceci. Jeden zamknął mi usta, drugi złapał mnie od tyłu. Jednego podrapałam, drugiego ugryzłam i tak mnie puścili - powiedziała.