Wrze po decyzji Dudy. "Skierujemy pana pod Trybunał Stanu. Nie doczeka pan końca kadencji"

Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której powstanie komisja badająca wpływy rosyjskie w polskiej polityce w latach 2007-2022. Rządzący nie kryją, że pierwszym do weryfikacji będzie były premier, lider PO Donald Tusk. Komisja ma mieć uprawnienia prokuratorskie i sędziowskie, wzorem komisji ds. reprywatyzacji warszawskiej. W skrajnych przypadkach mogłaby zakazywać pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat.

Kontrowersyjna decyzja Dudy w tej sprawie wywołała lawinę komentarzy wśród polityków opozycji. Dają temu wyraz w komentarzach prasowych oraz na Twitterze.

Lex Tusk podpisane przez Dudę. Lawina komentarzy

"Prezydent, który powinien być strażnikiem konstytucji, tę ustawę podpisał. To skandaliczna i haniebna decyzja, to początek pełzającego zamachu stanu i podważenie podstaw demokratycznej Polski" – przekazał w sieci marszałek Senatu Tomasz Grodzki. I przypomniał, że Senat z opozycyjną większością wcześniej sprzeciwił się powołaniu takiej komisji (potem Sejm odrzucił ten sprzeciw, głównie głosami PiS - red.).

Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej poseł Marcin Kierwiński oświadczył, że "pan prezydent niestety nie zaskoczył". - Po raz kolejny łamie polską konstytucję, po raz kolejny podpisuje się pod łamaniem polskiej konstytucji. To tchórzliwa decyzja prezydenta Dudy, pokazująca, że w istocie Polska nie ma prezydenta, ma tylko i wyłącznie wykonawcę poleceń pana posła Kaczyńskiego – powiedział Kierwiński w TVN24. Na Twitterze dodał, że decyzja potwierdza jego „zamiłowanie do łamania konstytucji”.

- W pierwszym momencie, kiedy będzie można pana za podpisanie tej ustawy skierować pod Trybunał Stanu, to to zrobimy. A jeżeli uda się to zrobić szybko, to nie doczeka pan końca kadencji – zapowiadał w Sejmie jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

"Sąd kapturowy nad politykami opozycji z podpisem prezydenta. To fatalna decyzja. Miejsce tej sprzecznej z Konstytucją, prawem międzynarodowym i zdrowym rozsądkiem bolszewickiej ustawy jest w koszu" - komentował lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Równie mocno sprawę skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Kolejny dowód na to, że najlepszą odtrutką na "rosyjskie wpływy" w Polsce będzie odsunięcie tej ekipy od władzy. Zróbmy to już tej jesieni” – napisał na Twitterze prezydent stolicy RP.

„To haniebne i nieodpowiedzialne działanie, którego konsekwencje dla polskiej demokracji i systemu prawnego będą naprawdę niszczące” – ocenił w sieci Robert Biedroń z Lewicy.

Sam Tusk zareagował w sieci na decyzję prezydenta Dudy. Co ciekawe, były premier nie nawiązał wprost do tematu podpisanej ustawy. „Panie Prezydencie, zapraszam na konsultacje społeczne 4 czerwca. Będzie nas dobrze słychać i widać z okien Pańskiego pałacu. Przyjdziecie?” - przekazał Tusk.

