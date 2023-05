Wrze po "występie" Berkowicza na juwenialiach. "Żenujące jak cała Konfederacja"

Spore kontrowersje wywołał ostatnio Konrad Berkowicz. Poseł Konfederacji wszedł na teren miasteczka studenckiego na krakowskiej AGH i brał udział w imprezie juwenaliowej. Jako że nie jest studentem, nie miał prawa się tam znaleźć, ale skorzystał z legitymacji poselskiej i przeprowadził "interwencję".

Na nagraniach i zdjęciach, które sam parlamentarzysta opublikował w mediach społecznościowych, widać, jak rozmawia z uczestnikami juwenaliów, a nawet rozdaje im piwo. Już wiemy, że sprawa nie przeszła bez echa.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, posłanka Lewicy Paulina Matysiak złożyła zawiadomienie do komisji etyki poselskiej. Napisała w nim, że Berkowicz "nadużył przysługujących mu praw z racji pełnienia mandatu poselskiego".

Głos zabrał również jej klubowy kolega Krzysztof Śmiszek. Jego zdaniem ze strony Berkowicza była to "słabizna" i "żenujące zachowanie", a prawicowy polityk "nie pierwszy raz próbuje w ten sposób zwrócić na siebie uwagę".

Ja także podejmuję interwencje poselskie, ale to sprawy, które dotyczą zdrowia i życia obywateli, jak np. blokowanie toksycznych inwestycji na Dolnym Śląsku, czy kontrola urzędu, który nie chce wydać dokumentów lokalnej społeczności. Do tego służy interwencja poselska, a nie do udawania studenciaka i lania wódy. To żenująca sytuacja jak cała Konfederacji

Krzysztof Śmiszek