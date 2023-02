Wspólna produkcja militarna z USA? "Rozmawiałem z Bidenem". Duda chwalił też opozycję

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez Andrzeja Dudę. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele rządu, a także opozycji. Po posiedzeniu prezydent wystąpił na specjalnej konferencji prasowej.

Pytany o możliwość wspólnej produkcji militarnej z USA, przyznał, że rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem o rozpoczęciu wspólnej produkcji militarnej np. amunicji. - Można powiedzieć, że rozmowa na ten temat, na tym najwyższym prezydenckim poziomie ze Stanami Zjednoczonymi, została rozpoczęta - powiedział Duda. Zaznaczył, że "na pewno te rozmowy będą kontynuowane".

Pytany był również o dostawy samolotów MiG-29 czy F-16 dla Ukrainy. Odpowiedział, że "w kwestii samolotów nie było rozmów z prezydentem USA". Jak zaznaczył, "nasze stanowisko w tej kwestii jest jasne". - Jeśli będzie taka inicjatywa, to w pierwszej kolejności jesteśmy gotowi przekazać MiGi-29, które jeszcze mamy, a które strona ukraińska może użyć właściwie natychmiast, biorąc pod uwagę obecne umiejętności, zdolności ukraińskich pilotów - stwierdził.

Zastrzegł, że "co do innych samolotów, Polska będzie uważnie obserwowała decyzje, które będą podejmowane i będzie uczestniczyła w procesach decyzyjnych podejmowanych na poziomie sojuszniczym".

Duda podkreślił, że obecni na RBN przedstawiciele strony rządowej - w tym szefowie MON i MSWiA - udzielili parlamentarzystom "szerokiej informacji, co do tego, jak rzeczywiście wygląda sytuacja". - Proszę mi wierzyć: 4 godziny przekazywania informacji i dyskusji, naprawdę bardzo wyczerpującej, na wszystkie tematy, które interesowały przedstawicieli parlamentu - zaznaczył.

Według prezydenta uczestnicy Rady są usatysfakcjonowani. - Zresztą można było to usłyszeć, przede wszystkim od tych uczestników, którzy reprezentowali opozycję, co osobiście przyjmuję z satysfakcją. Bardzo rzeczowa dyskusja, wiele ważnych i ciekawych propozycji, jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom za bardzo poważne podejście - ocenił. Jego zdaniem w Polsce nie ma ani jednej poważnej siły politycznej, która "odrywałaby się" od tego podejścia ws. Ukrainy i rosyjskiej agresji.

Wręcz odwrotnie. Jest tak, że tutaj wszyscy de facto mówimy jednym głosem; to bardzo ważne, bo to też pokazuje naszą bardzo mocną i jednoznaczną polską pozycję w tej kwestii - powiedział. Chcę z satysfakcją powiedzieć, że to rzeczywiście gremium, które widać, że w poważny sposób podchodzi do polskich spraw

Andrzej Duda