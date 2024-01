Wulgarny napis na siedzibie PiS. Wymieniono Dudę, Kamińskiego i Wąsika

Ściana siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie została pomazana sprayem. Nieznana osoba, prawdopodobnie w nocy z wtorku na środę, umieściła tam wulgarny napis wymierzony w Andrzeja Dudę, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Duda, Kamiński, Wąsik - jesteście gnidami!" - napisano tuż przy głównym wejściu do siedziby PiS. We wtorek wieczorem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli z więzienia. Przed zakładami karnymi czekali na nich zwolennicy i posłowie PiS.

Wulgarny napis na siedzibie PiS

- Ta walka trwa, to może być długa droga, trudna droga, ale zwyciężymy na pewno - powiedział Kamiński po wyjściu z Aresztu Śledczego w Radomiu. - Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy - dodał. Zarówno Kamiński jak i Wąsik twierdzą, że nadal są posłami i zapowiadają, że niebawem pojawią się w Sejmie.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. Wobec skazanych orzeczono też pięcioletnie zakazy zajmowania stanowisk publicznych. Sprawa dotyczyła nadużyć w działaniach operacyjnych podczas tzw. afery gruntowej. SO podkreślił wtedy w uzasadnieniu, że "zachowanie oskarżonych dalece rozmijało się ze standardem działania organów ścigania w ramach kontroli operacyjnej i prowokacji". 9 stycznia br. policja zatrzymała obu mężczyzn, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

We wtorek 23 stycznia do Kancelarii Prezydenta trafiły od Prokuratora Generalnego akta związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do akt załączono wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego.

Niedługo potem, w obecności żon skazanych polityków PiS: Barbary Kamińskiej i Romualdy Wąsik, prezydent wygłosił oświadczenie. Mówił w nim o zasługach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na rzecz zwalczania korupcji w Polsce. Za tę walkę - zdaniem prezydenta - w 2015 r. skazano ich na kary pozbawienia wolności. Poinformował, że politycy zostali przez niego ponownie ułaskawieni.

Źródło: Radio ZET