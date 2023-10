Będzie nowy marszałek Senatu? Grodzki chce zostać, ale ma poważnych konkurentów

Wybory parlamentarne 2023 już za nami. Wygrało w nich rządzące od 8 lat PiS, zdobywając 35,38 proc. głosów Polaków. Druga była Koalicja Obywatelska, na którą głosowało 30,70 proc. wszystkich, którzy oddali ważne głosy. W Sejmie znajdą się także przedstawiciele: Trzeciej Drogi, czyli koalicji PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni (14,40 proc.), Lewicy (8,61 proc.) i Konfederacja (7,16 proc.).

Wybory 2023. Opozycja wygrywa w Senacie

Przy takich wynikach to opozycja demokratyczna złożona z KO, Lewicy i Trzeciej Drogi z łącznie 248 mandatami ma większe szanse na utworzenie rządu. Opozycja może też mówić o sukcesie w Senacie, bo tam pakt senacki (stworzony z przedstawicieli tych ugrupowań oraz kandydatów niezależnych) uzyskał 66 mandatów na 100 senatorów.

To większość dużo pewniejsza niż w poprzedniej kadencji (wówczas było to 51 senatorów opozycji). To również okazja do "nowego rozdania" w izbie wyższej. Czy dotychczasowy marszałek - senator ze Szczecina Tomasz Grodzki - utrzyma swoje stanowisko?

- Jestem gotów nadal służyć ojczyźnie na tym stanowisku, ale to jest kwestia rozmów politycznych. Konstrukcja Senatu będzie teraz inna. Prawdopodobnie Lewica powoła swój klub, Trzecia Droga powoła dwa kluby lub jeden wspólny, będziemy mieli sześciu posłów niezależnych. Byłoby dla mnie ogromnym zaszczytem służyć jeszcze jedną kadencję - zadeklarował w rozmowie z Wirtualną Polską.

Kidawa-Błońska zastąpi Grodzkiego? Giełda nazwisk w Senacie

Jak jednak dowiedziała się WP, jego pozycja wcale nie należy do najmocniejszych. Choć jego stronnicy uważają, że "sprawdził się w boju", to sam Grodzki nie ma zbyt bliskich ani dobrych kontaktów z Donaldem Tuskiem. W dodatku sporo osób z otoczenia szefa PO forsuje nowe kandydatury. Podobną postawę przyjmują politycy z pozostałych partii, które tworzą pakt senacki.

Myślę, że to Koalicja Obywatelska wskaże kandydata na marszałka Senatu, ale to będzie element szerszej układanki, która dopiero się zaczyna. Nie sądzę, by był to Grodzki - polityk Lewicy w rozmowie z WP

Kto w takim razie ewentualnie mógłby zostać nowym przewodniczącym Senatu? Zdaniem informatorów WP najwyżej stoją akcję Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, którą zaakceptowaliby przedstawiciele wszystkich ugrupowań opozycyjnych.

Pojawiła się również kandydatura Adama Bodnara, choć - jak zastrzegł jeden z rozmówców - ma ona niewielkie szanse z uwagi na brak zaplecza politycznego u byłego Rzecznika Praw Obywatelskich. - To kandydatura bardziej w kategoriach myślenia życzeniowego, ale na pewno profesor poradziłby sobie doskonale - mówił polityk PO. Jeśli zaś chodzi o stanowiska wicemarszałków, to wysoko na giełdzie stoją nazwiska Macieja Żywno (Polski 2050) oraz Magdaleny Biejat (Lewica).