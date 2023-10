Druga konferencja prasowa PKW w dniu wyborów była poświęcona m.in. frekwencji. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej ogłosili, że do godziny 12 zagłosowało 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W porównaniu do wyborów w 2019 roku frekwencja była o 4,45 punktów procentowych wyższa - wówczas o godzinie 12 frekwencja wynosiła 18,14 proc.

Wśród województw przoduje województwo podlaskie (25,23 proc.). Najniższą frekwencję wyborczą odnotowano z kolei w województwie opolskim (19,75 proc.). Ze wszystkich miast najwięcej wyborców zagłosowało w Nowym Sączu (25,68 proc.), a najmniej w Opolu (19,75 proc.). Gminą z najmniejszą frekwencją wyborczą na godzinę 12 jest Pawłów (województwo świętokrzyskie) - 12,20 procent.

– W stosunku do liczby uprawnionych już chyba tradycyjnie najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej - 52,98 procent – przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Kolejna konferencja prasowa PKW zaplanowana jest na godz. 18.30.

– Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie prezydent Andrzej Duda. – Wysoka frekwencja pokazuje, że odpowiedzialnie podchodzimy do sprawy rządzenia naszym krajem, do naszej przyszłości, także naszych dzieci – dodał.