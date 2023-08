Wybory 2023. Jak głosować za granicą? Co z głosowaniem korespondencyjnym?

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Termin, w którym Polacy pójdą do urn, by wybrać swoich przedstawicieli w Sejmie (w liczbie 460) i Senacie (100), ogłosił we wtorek prezydent Andrzej Duda. Oznacza to, że kampania wyborcza potrwa zaledwie dwa miesiące.

Nie wszyscy obywatele będą mogli jednak zagłosować na terenie Polski. Spora część z nich mieszka na stałe bądź w celach zarobkowych, rodzinnych lub turystycznych przebywać będzie tego dnia za granicą.

Wybory 2023. Jak głosować za granicą?

Jak głosować za granicą? Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnione są wszystkie elementy procedury głosowania na terenie innego państwa. Oczywistym jest, że głosujący muszą być pełnoletni, a także nie mogą być ubezwłasnowolnieni bądź pozbawieni praw wyborczych czy publicznych.

Na stronie PKW znajdzie się także wykaz wszystkich obwodowych komisji wyborczych, w których uczestnicy głosowania będą mogli się stawić, aby pobrać karty do głosowania i wrzucić je do urny. W wyborach w 2019 roku takich komisji na terenie placówek dyplomatycznych (ambasad, konsulatów) bądź parafii utworzono 320. Aktualny spis ma zostać opublikowany już wkrótce, najprawdopodobniej we wrześniu.

Według kalendarza wyborczego do 25 września muszą zostać powołane obwodowe komisje wyborcze. Do tego dnia należy również podać do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Z kolei do 10 października wyborcy przebywających za granicą muszą złożyć wnioski o ujęcie ich w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania. To samo uczynić muszą wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w głosowaniu, a w dniu wyborów znajdować się będą na polskich statkach morskich.

Kodeks wyborczy zmieniony. Co z liczeniem głosów?

W kontekście głosowania za granicą na horyzoncie rysuje się jednak poważny problem. To uchwalona w marcu tego roku nowelizacja Kodeksu wyborczego. Zakłada ona m.in., że każda komisja wyborcza ma 24 godziny na przeliczenie wszystkich oddanych głosów i sporządzenie protokołu z głosowania. Głosy, które nie zostaną w tym czasie policzone, mają nie być uwzględniane w protokole i w ostatecznym wyniku.

To rodzi obawę, że część z nich zostanie po prostu zmarnowana, z uwagi na fakt, iż dla dużych komisji zagranicznych sprawdzenie kilkunastu tysięcy kart do głosowania może się okazać niewykonalne. Zwłaszcza, że w kwietniu w Wielkiej Brytanii przeprowadzono eksperyment, z którego wynikało, że nie da się w ciągu doby policzyć takiej liczby głosów, która może zostać oddana w ramach danej OKW. O tym mówiła m.in. w rozmowie z TVN Małgorzata Hallewell z organizacji „Polonia głosuje”.

Są dwa możliwe rozwiązania. Albo poprawa nowelizacji i przedłużenie czasu, tak żeby wyborcy polonijni mieli prawo do udziału w głosowaniu na tych samych zasadach co wyborcy w Polsce, czyli zniesienie limitu 24 godzin, albo założenie dużo większej ilości komisji Małgorzata Hallewell

Z tego powodu trwają dyskusje o tym, jak ominąć ten problem. Mówi się m.in. o zwiększeniu liczby komisji (pojawia się liczba 400, może nawet więcej) oraz wdrożeniu specjalnego systemu informatycznego, który przyspieszył i usprawniłby weryfikację głosów. a jednocześnie byłby dostosowany do obecnego stanu legislacyjnego. Informowała o tym m.in. posłanka Lewicy Paulina Matysiak, która wiosną tego roku złożyła interpelację do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Część opozycji uważa, że to celowy ruch PiS, które w ten sposób chce utrudnić całą procedurę, gdyż w ostatnich elekcjach to obecna opozycja cieszyła się większych poparciem wśród Polonii. Przypomnijmy, że np. w 2020 Rafał Trzaskowski w głosowaniu za granicę pokonał Andrzeja Dudę, osiągając aż 74 proc. poparcia.

Głosowanie korespondencyjne. Czy będzie obowiązywać?

Czy można głosować korespondencyjnie za granicą? Tym razem nie. Chociaż takie rozwiązanie było dopuszczalne w wyborach prezydenckich w 2020 (głównie z uwagi na pandemię COVID-19), tym razem wyborcy "będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście".

Głosowanie korespondencyjne możliwe jest jedynie na terenie Polski i to tylko w konkretnych przypadkach, np. dla osób z niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają opuszczenie na czas głosowania miejsca zamieszkania. Takie osoby muszą zgłosić chęć zagłosowania w ten sposób najpóźniej do 15. dnia przed wyborami.

Wyjątkiem od reguły są wyborcy, którzy w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. W ich przypadku okres ten skraca się do 5. dnia przed głosowaniem.

RadioZET.pl/pkw.gov.pl/PAP/polskiobserwator.de/money.pl