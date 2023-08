Posłanka KO wystartuje z innej listy. "12 lat temu moje poglądy nie były przeszkodą"

Joanna Fabisiak zasiada w Sejmie nieprzerwanie od 2005 roku (wcześniej w latach 1997-2001). Zawsze dostawała się do parlamentu z warszawskiej listy PO lub KO. W 2018 roku została wykluczona z Platformy Obywatelskiej za złamanie dyscypliny partyjnej w głosowaniach nad projektami dotyczącymi aborcji.

Rok później powróciła jednak do partii. Posłanka reprezentuje konserwatywne skrzydło PO i nie ukrywa, że takie właśnie poglądy ma w kwestiach światopoglądowych, m.in. jeśli chodzi o aborcję.

Joanna Fabisiak wystartuje do Sejmu. Ale nie z list KO

Nic więc dziwnego, że po deklaracji Donalda Tuska, że na listach PO w nadchodzących wyborach parlamentarnych nie znajdą się osoby sprzeciwiające się liberalizacji prawa aborcyjnego, pojawiły się spekulacje dotyczące przyszłości polityczki. Zwłaszcza, że wiadomo było, iż należący do tego samego skrzydła Bogusław Sonik już ogłosił, że nie wystartuje w wyborach.

Dla Fabisiak znajdzie się jednak miejsce na listach. Ale nie macierzystego ugrupowania, tylko innej formacji opozycyjnej. Parlamentarzystka ogłosiła we wtorek w rozmowie z Polsat News, że będzie kandydować do Sejmu z 10. miejsca stołecznej listy Trzeciej Drogi, czyli koalicji PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni.

- Nie mam żalu. Platforma przesunęła się w lewo, zmieniła poglądy. [...] Warto było wcześniej jakoś porozumieć się ze mną, ale to też moja wina, bo przewodniczący Tusk jasno powiedział, a ja też jasno powiedziałam, że poglądów nie zmienię - przyznała.

12 lat temu, gdy byłam przyjmowana do Platformy, pytałam, czy moje poglądy nie będą przeszkodą. Wówczas nie były Joanna Fabisiak

Przypomnijmy, że w 2022 roku podczas Campusu Polska Przyszłości Donald Tusk zadeklarował, że na listach PO nie znajdą się osoby, które sprzeciwiają się liberalizacji przepisów ws. przerywania ciąży. - Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tej decyzji, to nie będę chciał się później wstydzić, dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane - mówił wówczas szef PO.

Słowa te przypomniano w ostatnich dniach, gdy Tusk ogłosił, że kandydatem KO do Sejmu z okręgu świętokrzyskiego będzie Roman Giertych. Zaprzyjaźniony z liderem Platformy adwokat, a w przeszłości m.in. wicepremier w rządzie PiS znany jest ze swego głośnego sprzeciwu wobec obecnej władzy, ale też konserwatywnych poglądów na sprawy światopoglądowe. Jak podała "Wyborcza", ponoć Tusk miał postawić Gierychowi warunek, by ten zapewnił, że jest zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego.