PiS odpuszcza tę część Polski. "Wiedzą, że to dla nich przegrana"

PiS pokazało „jedynki” na listach jako ostatnia czołowa siła polityczna przed wyborami parlamentarnymi 2023. W porównaniu z 2019 rokiem widać na nich kilka zmian: Jarosław Kaczyński nie będzie startował z Warszawy, tylko z Kielc, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z Kielc przeniesie się do Rzeszowa, minister aktywów państwowych Jacek Sasin trafi do Białegostoku, a w Chełmie zastąpi go szef MSWiA Mariusz Kamiński.

To, że opóźniano moment ogłoszenia list, stało się przyczynkiem do różnych spekulacji, ale też wywołało irytację wewnątrz obozu władzy. Politycy PiS przyznawali, że "takiego chaosu i nerwów nigdy wcześniej przed tworzeniem list nie było".

Wybory 2023. PiS odpuszcza Warszawę? "To dla nich przegrana"

Najgoręcej dyskutowano oczywiście zmianę na "jedynce" w Warszawie. Zawsze było ona zarezerwowana dla Kaczyńskiego, a teraz prezesa zastąpi tam minister kultury Piotr Gliński. Zdaniem ekspertów może to świadczyć o tym, że PiS godzi się porażką w stolicy.

- PiS wie, że Warszawa jest dla nich przegrana, zresztą pojedynki w stolicy wielokrotnie pokazały, kto zwycięża. Stolicę odpuszczają. Swoje mają, więcej nie wezmą. Gliński nie jest lokomotywą, ale też nie jest przeszkodą. Nawet, jakby startował Kaczyński, to i tak nie mieliby tu więcej mandatów - przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską politolożka Uniwersytetu Warszawskiego dr Anna Materska-Sosnowska.

Na inny wymiar decyzji Kaczyńskiego zwrócił uwagę - także w rozmowie z WP - prof. Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Gliński to inteligentny człowiek, ale też polityk bezbarwny, gabinetowy. On nie zaszkodzi i nie pomoże, ale jest dostosowany do elektoratu wielkomiejskiego, inteligenckiego. Powiedziałbym, że jest lepiej dostosowany do elektoratu warszawskiego niż ktokolwiek z innych "jedynek" PiS - wyjaśniał.

Wśród pogłosek odnośnie list pojawiła się też taka, że "jedynką" listy warszawskiej mógłby być Mateusz Morawiecki. W opinii Kika start premiera z Warszawy "nie miałby sensu". . - PiS jako partia ma charakter socjalny. Taki elektorat jest na Śląsku: potrzebujący pomocy, po przejściach, elektorat przełomu. Śląsk przestaje być ośrodkiem przemysłowym, ale ludzie, zwłaszcza starsi, mają mentalność robotniczą [...]. Morawiecki niezbyt odpowiada robotniczemu wyobrażeniu, ale partia, którą reprezentuje, już tak - tłumaczył.

Kaczyński startuje z Kielc. "Schodzi z pola gry z Tuskiem"

A co tak naprawdę oznacza start Kaczyńskiego z Kielc? - Prestiżowo i wizerunkowo to osłabia PiS, a nie wzmacnia, bo mamy do czynienia z zejściem z pola gry z Tuskiem. Taktycznie jest to jednak absolutnie wytłumaczalne - oceniła Materska-Sosnowska, podkreślając jednocześnie, że województwo świętokrzyskie to jeden z bastionów PiS. Podobnie wypowiedział się Kik.

Musimy pamiętać, że Kaczyński ma jeden z największych negatywnych elektoratów i on jest przede wszystkim w dużych miastach, a zwłaszcza w Warszawie. Politycy PiS zdecydowali się skierować główną siłę uderzenia tam, gdzie mają największą szansę przełamania oporu przeciwnika prof. Kazimierz Kik

Materska-Sosnowska zwróciła natomiast uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt w kontekście list PiS. Jej zdaniem "rzucanie" prominentnych kandydatów po tzw. ścianie wschodniej (Sasin w Białymstoku, Kamiński na Lubelszczyźnie, Ziobro na Podkarpaciu) świadczy o tym, że rządzący będą chcieli mocno ograć w kampanii kwestie związane z bezpieczeństwem.