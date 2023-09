Konfederacja razem z KO po wyborach? "Czasem mają ciekawe pomysły"

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Żaden z sondaży nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto będzie rządził w następnej kadencji. Niektóre badania wskazują na rządy PiS, inne na przewagę opozycji złożonej z KO, Lewicy i Trzeciej Drogi.

Część sondaży pokazuje jednak, że żadne z powyższych stronnictw może nie uzyskać większości, a losy potencjalnego rządu będą zależeć od Konfederacji. Ta skrajnie prawicowa formacja deklaruje jednak, że nie wejdzie w koalicję z żadną ze stron.

Ostatnio w podcaście Radia ZET "Machina Władzy" mówił o tym Przemysław Wipler, który powtórzył, że bardzo prawdopodobne jest, iż kilka miesięcy później Polacy ponownie pójdą do urn.

Sojusz KO-Konfederacja? "Czasem mają ciekawe pomysły"

O to, co będzie po wyborach, pytany był w rozmowie z Polsat News rzecznik PO Jan Grabiec. - Zastanawiamy się nad każdym wariantem. Natomiast nie ma żadnych planów koalicji z kimkolwiek poza opozycją demokratyczną. To jest podstawowy, bazowy scenariusz - podkreślił. Przekonywał, że "jest bardzo blisko, by formacje demokratyczne osiągnęły pułap 231 głosów". A gdzie w tym wszystkim Konfederacja?

Nie wiem, co się stanie z Konfederacją po wyborach. To jest obarczone tak wieloma znakami zapytania, że mówienie o tym jest bardziej wróżeniem z fusów, niż budowanie scenariuszy politycznych - Jan Grabiec

- Istotne jest to, by nie powstał układ PiS-Konfederacja. On będzie dla Polski zabójczy - stwierdził Grabiec. Choć jego zdaniem "czasem Konfederaci mają ciekawe pomysły, choćby dotyczące reformy podatkowej". - W części przynajmniej, bo czasem one są szalone i oderwane od rzeczywistości - doprecyzował.

- Ale jeśli pójdą w koalicji z PiS, to za chwilę będą głosować za 1500 zł, bo tak każe prezes - ostrzegał gość Polsat News. Nie wykluczył przy tym powstania rządu mniejszościowego, który "pozwoli odsunąć PiS od tych narzędzi władzy, które są nadużywane" - podkreślił.