Jedno z ostatnich badań przed wyborami. Takie poparcie mają rządzący i opozycja

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października, ale już z końcem piątku 13 października rozpocznie się cisza wyborcza. To znaczy, że przed nami finisz kampanii wyborczej - ostatnie chwile, by komitety zachęciły obywateli do głosowania i ostatni moment na publikację sondaży poparcia.

Wybory 2023. Sondaż dla "SE" - kto wygrywa, kto rządzi?

Taki sondaż opublikował właśnie w czwartek wieczorem "Super Express". Badanie, przeprowadzone w dniach 11-12 października przez Instytut Badań Pollster, opiera się na pytaniu: "na którą partię oddasz swój głos w wyborach w najbliższą niedzielę 15 października?".

35,81 proc. respondentów odpowiedziało, że na PiS, natomiast 31,38 proc. zadeklarowało poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Na kolejnych miejscach znalazły się: Trzecia Droga (10,71 proc.), Lewica (10,48 proc.,) i Konfederacja (8,72 proc.).

Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli 1,49 proc., a komitet Polska Jest Jedna - zgodnie z sondażem - może liczyć na poparcie 0,90 proc. Głos na inne ugrupowanie niż wymienione w badaniu zadeklarowało 0,51 proc. ankietowanych. "SE” podał też, że szacowana frekwencja parlamentarna to 68 proc., a szacowana frekwencja referendalna (w referendum, które odbędzie się równolegle z wyborami) 38 proc.

PiS - 35,81 proc.

- 35,81 proc. KO - 31,38 proc.

- 31,38 proc. Trzecia Droga - 10,71 proc.

- 10,71 proc. Lewica - 10,48 proc.

- 10,48 proc. Konfederacja - 8,72 proc.

- 8,72 proc. Bezpartyjni Samorządowcy - 1,49 proc.

- 1,49 proc. Polska Jest Jedna - 0,90 proc.

- 0,90 proc. inna partia - 0,51 proc.

Choć na stronie "Super Expressu" nie opublikowano podziału mandatów w Sejmie, to biorąc pod uwagę fakt, iż Lewica i Trzecia Droga wyprzedzają Konfederację, można założyć, że to te ugrupowania wraz z KO mogłyby dysponować większością parlamentarną.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 11 i 12 października, metodą CAWI, na próbie 1057 dorosłych Polaków.