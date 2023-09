Nadzieja dla opozycji. PiS może mieć poważny problem

Wybory parlamentarne 2023 zaplanowane są na 15 października. A jak przedstawiałoby się poparcie dla poszczególnych ugrupowań, gdyby wybory odbyły się już w najbliższą niedzielę? Odpowiedź na to pytanie przedstawia najnowszy sondaż Ipsos dla OKO.Press i TOK FM.

Sondaż Ipsos. PiS wygrywa, ale opozycja też rośnie

Poprzednie badanie Ipsos ukazało się 12 września. Wówczas największymi przegranymi były Koalicja Obywatelska, której ubyło 5 punktów procentowych, oraz Konfederacja, która straciła 4 pkt proc. Wzrósł natomiast współczynnik wyborców niezdecydowanych. A jak sytuacja zmieniła się po dwóch tygodniach?

PiS - 36 proc. (+1 pkt proc.)

Koalicja Obywatelska - 29 proc. (+3 pkt proc.)

Lewica - 10 proc. (+2 pkt proc.)

Trzecia Droga - 8 proc. (+2 pkt proc.)

Konfederacja - 7 proc. (-1 pkt proc.)

Bezpartyjni Samorządowcy - 1 (bez zmian)

Inna - 0 (-1 pkt proc.)

Niezdecydowani – 9 proc. (-5 pkt proc.)

Jak widać delikatny wzrost zaliczyło PiS, urosło też KO, dzięki czemu formacja dowodzona przez Donalda Tuska zbliżyła się do granicy 30 proc. O 2 pkt proc. wyższe poparcie niż w poprzednim sondażu mają również Lewica oraz Trzecia Droga.

Tendencję spadkową kontynuuje zaś Konfederacja. Skrajnie prawicowe ugrupowanie, jeszcze w wakacje typowane na "czarnego konia" wyborów, tym razem cieszy się poparciem zaledwie 7 proc. ankietowanych. Zmalał też odsetek niezdecydowanych i to znacznie - o 5 pkt proc.

Wybory 2023. Na kogo zagłosują obecni niezdecydowani?

I właśnie niezdecydowani to najciekawszy element całego badania. OKO.Press podało, że każdej osobie, zadeklarowała, że nie jest w stanie wskazać konkretnego komitetu, na który odda głos, zadano dodatkowe pytanie: „Powiedział Pan/Pani, że jeszcze Pan/Pani nie wie, na kogo będzie głosować. Chcieliśmy dopytać, co jest bardziej prawdopodobne?”. Do wyboru były trzy odpowiedzi:

Raczej zagłosuję na PiS - 19 proc.

Raczej zagłosuję na inną partię niż PiS – 62 proc.

Trudno powiedzieć - 19 proc.

Na tej podstawie redakcje postanowiły "rozdzielić" niezdecydowanych wyborców na uczestniczące w wyborach partie. 19 proc., które oceniło, że "raczej zagłosuje na PiS", przypisano PiS, a 62 proc., które stwierdziło, że "raczej odda głos na partie opozycyjne", rozparcelowano proporcjonalnie między ugrupowanie opozycji.

W tej sytuacji dokonana została symulacja wyniku wyborczego, już bez uwzględniania niezdecydowanych. Wygląda ona następująco:

PiS - 38,1 proc.

KO - 33 proc.

Lewica - 11,1 proc.

Trzecia Droga - 8,7 proc.

Konfederacja 7,7 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,3 proc.

Powyższe wyniki wykorzystano do obliczenia potencjalnego rozkładu mandatów w nowej kadencji Sejmu. Wygląda on następująco:

PiS - 207

KO - 158

Lewica - 41

Trzecia Droga - 31

Konfederacja - 22

mniejszość niemiecka - 1

Oznacza to, że koalicja KO-Lewica-Trzecia Droga mogłaby liczyć na 230 mandatów, a przy wsparciu posła mniejszości niemieckiej (głosującego z opozycją) na 231, a więc minimalną przewagę w parlamencie. PiS nawet w ewentualnym sojuszu z Konfederacją nie byłby w stanie zmontować większości sejmowej.