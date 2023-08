Ten sondaż nie zadowoli Tuska i Kaczyńskiego. Ktoś inny rozdaje karty

Wybory parlamentarne już wkrótce. 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na kolejną 4-letnią kadencję. Do czasu dnia głosowania regularnie ukazywać się będą sondaże, które dla jednych będą powodem do radości, dla innych przyczynkiem do zmiany strategii kampanijnej.

Wybory 2023. Co mówi nam nowy sondaż?

Kolejne badanie, tym razem przeprowadzone przez IBRiS, opublikowała "Rzeczpospolita". Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je PiS. Rządzący cieszą się poparciem 33,4 proc., co oznacza brak zmian względem poprzedniego sondażu tej pracowni.

Drugie miejsce w zestawieniu tradycyjnie zajęła już Koalicja Obywatelska. Głos na formację Donalda Tuska zadeklarowało 27,2 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Podium z wynikiem 12,4 proc. (o 0,3 pkt proc. mniej niż ostatnio) zajęła Konfederacja, która tym razem straciła niewiele. Jest to jednak kolejny w ostatnich dniach sondaż, w którym skrajnie prawicowe ugrupowanie zalicza spadek poparcia.

Swoich przedstawicieli w Sejmie miałyby również Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni (10 proc. - spadek o 0,8 pkt proc.) oraz Lewica (9,3 proc. - spadek o 1 pkt proc.). 7,7 proc. respondentów odpowiedziało, że na ten moment nie wie, na kogo zagłosowałoby w dniu wyborów.

Jak wyglądałby podział mandatów przy powyższych rezultatach? Jak podała "Rzeczpospolita", PiS mogłoby liczyć na 190-195 mandatów, Konfederacja uzyskałaby ich 50-55, natomiast opozycja złożona z KO, Lewicy i Trzeciej Drogi musiałaby się zadowolić liczbą w przedziale 209-215 mandatów.

PiS i Konfederacja? "To nie jest partia jednego sezonu"

Zdaniem Marcina Dumy z IBRiS można zaobserwować mniejsze zainteresowanie polityką w przypadku zwolenników "trzecich" partii. - Mówią tak: należy nam się trochę spokoju, musimy odpocząć. I nie słuchają polityków polaryzujących scenę polityczną, którzy bez przerwy pytają, na kogo będziesz głosować. Podkręcanie atmosfery nie działa na „normalsów”, tylko na i tak już aktywnych „ultrasów” - tłumaczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Kiedy skończą się wakacje, na miesiąc przed wyborami, osoby mało do tej pory zmotywowane powiedzą „nie ma rady, trzeba zagłosować”. Dlatego sondaże zawsze zmieniają się wyraźnie na ostatniej prostej Marcin Duma, IBRiS

W jego opinii dobrze zrozumiał to Donald Tusk, który "Marsz Miliona Serc" zwołał nie w wakacje, tylko na 1 października - dwa tygodnie przed elekcją parlamentarną. Podkreślił jednocześnie, że w tym samym czasie PiS "zintensyfikuje kampanię referendalną", by zmobilizować swój elektorat. Przyznał jednak, że "widać wyraźnie, iż ani jedna, ani druga strona nie jest w stanie zyskać wystarczającej przewagi".

Ekspert był też sceptyczny w kontekście zapowiedzi o rzekomej koalicji PiS z Konfederacją, argumentując, że ci drudzy "to nie jest parta jednego sezonu". - Teraz co prawda mogliby zażądać po wyborach wagonu złota za udział we władzy, ale po następnych, przyspieszonych, mogą chcieć całego złotego pociągu - podsumował rozmówca "Rz".