Mentzen ogłosił kolejnego lidera listy Konfederacji. "Witaj z powrotem w domu"

Konfederacja od połowy lipca regularnie przedstawia w mediach społecznościowych swoich kandydatów w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Zaprezentowano już pierwszej "trójki" w 32 z 41 okręgów sejmowych. Wiadomo m.in., że liderem listy warszawskiej będzie Sławomir Mentzen, a podwarszawskiej Janusz Korwin-Mikke. Z Białegostoku wystartuje Krzysztof Bosak, a z Rzeszowa Grzegorz Braun.

Konfederacja przedstawia kandydatów. Wipler "jedynką" w Toruniu"

We wtorek Mentzen poinformował, że "jedynką" na liście w Toruniu będzie Przemysław Wipler. Przewodniczący Nowej Nadziei opublikował na Twitterze wspólne zdjęcie, jak razem z Wiplerem trzymają w rękach szklanki z piwem.

"Mam przyjemność ogłosić, że Przemysław Wipler właśnie wraca do partii Nowa Nadzieja, którą lata temu zakładał. Będzie też jedynką Konfederacji w Toruniu. Witaj z powrotem w domu, Przemek! A teraz do pracy o wolność, własność i sprawiedliwość!" - czytamy w poście.

Przemysław Wipler to prawnik, urzędnik i działacz polityczny. Przez lata był m.in. prezesem Stowarzyszenia KoLiber i Fundacji Republikańskiej, w latach 2013–2015 kierował Stowarzyszeniem „Republikanie”. Należał również do związanych z Januszem Korwinem-Mikke partii: Unii Polityki Realnej, Kongresu Nowej Prawicy i KORWiN.

Przemysław Wipler stoi za sukcesem Mentzena?

Był również członkiem PiS i z ramienia formacji Jarosława Kaczyńskiego uzyskał w 2011 mandat poselski. Choć sprawował go do 2015 roku, to w środku kadencji wystąpił z PiS. Z kolei w 2015 roku bez powodzenia kandydował do parlamentu z list partii KORWiN (która z wynikiem 4,76 proc. nie przekroczyła progu wyborczego).

O Wiplerze mówi się, że jest jednym z najbliższych doradców Sławomira Mentzena i że de facto to on stoi za sukcesem lidera Nowej Nadziei. Mówił o tym m.in. dziennikarz RadioZET.pl Radosław Gruca, współprowadzący podcast "Podejrzani Politycy". W marcu spekulowano jednak, że Wipler wystartuje z 2. miejsca na liście podwarszawskiej.

Tezę o "kierowniczej" roli Wiplera w nowym wcieleniu Konfederacji potwierdził też w podcaście "Machina Władzy" Marcin Kącki. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" i autor książki "Chłopcy. Idą po Polskę" o środowisku korwinistów i nowej polskiej prawicy, przekonywał, że chodzi o "zemstę na Korwinie” za to, że ten wyrzucił go kiedyś z partii KORWiN. - I teraz wraca. Mentzen to taka jego nagroda - przyznał. Określił również Wiplera jako „jednego z najbardziej szczerych bohaterów tego reportażu”.

RadioZET.pl/Twittter