WYBORY PARLAMENTARNE 2023 NA ŻYWO

CISZA WYBORCZA I REFERENDALNA

Cisza wyborcza i referendalna w Polsce rozpoczęła się w piątek o północy, a zakończy w niedzielę o godzinie 21. Wówczas będą mogły być publikowane sondaże exit poll.

PKW podkreśla, że zachęcanie do udziału w wyborach nie łamie ciszy wyborczej, natomiast zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w referendum - łamie ciszę referendalną. Od tej chwili, aż do zakończenia głosowania, zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej oraz kampanii referendalnej w jakiejkolwiek formie, w szczególności zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy rozdawanie ulotek. Wszystkie zasady obowiązują także w internecie.

Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. Najwyższa grzywna, od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej.

FREKWENCJA 2023: Konferencje PKW

PKW zaplanowała na 15 października cztery konferencje prasowe, na których poinformuje m.in. o frekwencji wyborczej i ewentualnych incydentach. Pierwsza z nich odbędzie się o godz. 10, a kolejne o godz.: 13.30, 18.30 i 22 - PKW poda informacje o frekwencji wyborczej oraz ewentualnych incydentach. Komisja nie będzie podawała frekwencji referendalnej.

Frekwencję referendalną poznamy o godzinie 21, gdy podane zostaną sondażowe wyniki exit poll.

PRZECIEKI I WSTĘPNE WYNIKI WYBORÓW EXIT POLL, KTO WYGRYWA WYBORY 2023?

Po godz. 21 stacje telewizyjne TVP, TVN i Polsat podadzą szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego. Badanie przeprowadzi sondażownia Ipsos.

Zostaną przedstawione informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, o podziale mandatów oraz frekwencji. Ponadto, na zlecenie TVP oraz telewizji Polsat Ipsos dostarczy szacunkowe wyniki głosowania w referendum. Będę one zawierały informacje o frekwencji i procentowych rozkładach głosów na "TAK" i "NIE" dla poszczególnych pytań referendalnych.

Badanie jest przeprowadzane przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi, a dane są zbierane przez ankieterów firmy Ipsos, którzy poproszą osoby, o wypełnienie krótkiej ankiety, w której znajdą się pytania o oddane w tym dniu głosy. Badanie exit poll przeprowadza około 1850 ankieterów.