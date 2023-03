Wybory parlamentarne 2023 odbędą się jesienią. Polscy obywatele pójdą do urn i zdecydują, kto utworzy rząd na następne cztery lata i które partie i ugrupowania będą miały swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie.

Wybory parlamentarne 2023. Kiedy się odbędą?

Kiedy odbędą się wybory? Dokłada data jeszcze nie jest pewna. Termin wyborów zawsze ogłasza prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmując w tym roku decyzję, Andrzej Duda musi wziąć pod uwagę dwie okoliczności:

wybory muszą zostać ogłoszone nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia trwającej obecnie kadencji Sejmu i Senatu

wybory muszą odbyć się w dniu ustawowo wolnym od pracy, który przypada w ciągu 30 ostatnich dni przed upływem obecnej kadencji obu izb parlamentu

Kiedy ogłoszona zostanie data wyborów parlamentarnych? Biorąc pod uwagę to, co mówi konstytucja, prezydent musi podjąć decyzję najpóźniej do 14 sierpnia.

Wybory 2023 - możliwe daty

Kiedy w takim razie odbędą się wybory? Oczywiście, z puntu widzenia prawa oraz obyczajów politycznych jest za wcześnie, by ogłaszać ich termin. Niemniej, biorąc pod uwagę przepisy, możliwe są cztery następujące daty:

15 października 2023 roku

22 października 2023 roku

29 października 2023 roku

5 listopada 2023 roku

Z perspektywy konstytucyjnej możliwe jest także zarządzenie wyborów na 1 listopada. To również dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy jednak przypada Wszystkich Świętych i trudno sobie wyobrazić, by Polacy, pochłonięci wizytami na grobach bliskich bądź wyjazdami poza miejsce zamieszkania, znaleźliby czas i energię na uczestnictwo w procesie wyborczym.

Wybory 2023. Ekspert tłumaczy, które z dat są mało prawdopodobne

Który z wyżej wymienionych terminów wydaje się najbardziej realny? Tego również nie da się w tym momencie ocenić. Raczej będzie to październik, ponieważ wybory nigdy wcześniej nie odbywały się w późniejszym niż 10. miesiącu roku (chociaż w przeszłości - np. w 2001 roku - powszechne głosowanie zorganizowano we wrześniu).

Jak podkreśla w rozmowie z tvn24.pl prof. dr hab. Marek Zubik, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego z Wydziału Prawa i Administracji UW, mało prawdopodobnie, by w grę realnie wchodziły daty 29 października i 5 listopada. Ta druga dlatego, że blisko jej w kalendarzu do wspomnianego wyżej dnia Wszystkich Świętych. A listopad?

- Chcąc zachować możliwie dokładnie 4-letniość kadencji obu izb parlamentu, nie wydaje się, by 5 listopada był terminem dobrym. Od dnia głosowania, nim doszłoby do zwołania Sejmu na jego pierwsze posiedzenie, komisje wyborcze muszą zakończyć swoje prace, PKW ogłosić wyniki i wydać parlamentarzystom zaświadczenia o wyborze. Również nowo wybrani posłowie powinni mieć czas na zorganizowanie się w nowych klubach poselskich - tłumaczył prawnik.

Wybory 2023 w Dniu Papieskim?

W spekulacjach pojawia się ta najwcześniejsza z dat, czyli 15 października. Część komentatorów wiąże to z faktem, że tego dnia przypada dzień papieski, czyli święto upamiętniające wybór Jana Pawła II na papieża.

Z uwagi na kontrowersje i gorącą debatę, jakie wywołał wyemitowany przez TVN24 dokument "Franciszkańska 3", poświęcony działalności Karola Wojtyły - w czasach, gdy był metropolitą krakowskim (zwłaszcza temu, czy i ile wiedział na temat przypadków pedofilii w Kościele) - pojawiły się teorie, iż PiS będzie chciało zbudować wokół Ojca Świętego narrację na czas kampanii wyborczej.

